Las ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años se podrán pedir a partir de noviembre

A partir del mes de noviembre se podrán solicitar las ayudas directas de hasta 100 euros para lafinanciación de gafas y lentillas a menores de 16 años, según han informado a Ep fuentes del Ministerio de Sanidad.

Este jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto (RD) que regulan dichas ayudas, que entrará en vigor desde este viernes. La dotación total alcanza 47.775.000 euros, y el plazo de ejecución está previsto hasta el años año 2027. Para 2025 se asigna una dotación de 1.000.000 de euros y, para 2026, de 46.775.000 euros.

¿Cómo se pide la ayuda?

El decreto designa al Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO) como entidad colaboradora para la provisión de los sistemas de ayuda visual. Las personas beneficiarias, o sus tutores, podrán acceder a la ayuda a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, complementando un formulario al formalizar la compra.

Las entidades adheridas aplicarán el descuento de forma automática en el momento de la compra y tramitarán el reembolso junto con el CGCOO.

Qué productos están incluidos

Montura básica de gafas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante.

Lentes graduadas orgánicas con antirreflejantes.

Lentes de contacto de material hidrofílico o gas permeable y la solución líquida para su mantenimiento, en cantidad suficiente para un año.

¿Con qué frecuencia se puede pedir?

En caso de que el coste total de las gafas o lentillas supere los 100 euros, la persona beneficiaria deberá abonar la diferencia. Cada persona puede acceder a esta ayuda una sola vez en un periodo de 365 días.

La compra debe realizarse de forma presencial en un establecimiento adherido, por lo que no es posible la compraventa a distancia.

No se subvencionan los gastos de los servicios ópticos u optométricos derivados de la adquisición de los sistemas de ayuda visual, tales como la graduación o el consejo personalizado.

¿Hasta cuándo estará disponible?

El decreto indica que las compras deben formalizarse en el periodo comprendido entre la fecha de publicación de este RD y el 31 de diciembre de 2026, salvo que el presupuesto se agote antes.

Los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio de 2027.