Alerta: Sanidad ordena retirar varios antisépticos muy conocidos y pide no usarlos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese inmediato de la comercialización, uso y retirada de algunos lotes de varios productos biocidas antisépticos para piel sana fabricados por Laboratorios Montplet S.L.U., tras detectar una posible contaminación con la bacteria 'Burkholderia cepacia'. Estos productos estaban siendo distribuidos tanto en supermercados como a través del canal farmacéutico.

Se trata de una medida preventiva motivada por los riesgos que esta bacteria puede conllevar para personas con problemas de salud o un sistema inmunológico debilitado.

Ante esta situación recomienda a las personas que dispongan de alguna unidad de los lotes indicados que no lo utilice lo devuelva al punto de compra, o diríjase a la empresa para su devolución. Las farmacias deberán revisar los productos almacenados, retirar de la venta los productos de los lotes implicados y devolverlos a la compañía.

El pasado mes de agosto, la AEMPS recibió una notificación por la posible presencia de la bacteria 'Burkholderia cepacia' en un o antiséptico para piel sana destinado al ámbito hospitalario. Como respuesta, se ordenó el cese de la comercialización y retirada de los productos afectados en hospitales, y se notificó la situación a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Tras una investigación inicial, se ha detectado una posible contaminación en productos similares destinados al público en general. Por ello, las medidas ahora se han extendido a antisépticos distribuidos en supermercados y farmacias.

Los productos y lotes afectados son los siguientes:

- Número de registro 837-DES:

MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lotes: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, , 53855, 54029, 54056

- Número de registro 1186-DES:

EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Lote 52381

BOTIKIT SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Lote: 53627, 53595

-Número de registro 841-DES:

ALVITA CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 52383

CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53103, 53119, 53665

IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53152, 53175

NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53112, 53679, 53711

ACOFAR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53133, 53150