Un banco de Gibraltar la lía con una foto de su plantilla disfrazada de nativos americanos: celebraban una fiesta hindú

La polémica ha golpeado a uno de los bancos que operan en Gibraltar después de que con motivo del Diwali, una de las festividades más importantes de la India, varios trabajadores de la entidad aparecieran en la oficina vestidos... como nativos americanos.

El Diwali es una festividad de varios días que se celebra a mediados y a finales de octubre (varía en función del calendario hindú) y es una efeméride a destacar en el Peñón, ya que la colonia británica cuenta con una amplia representación de la comunidad hindú. Por esta razón, el Gibraltar International Bank quiso homenajear a sus vecinos indios, pero no acertaron al elegir con los trajes tradicionales de la festividad.

Si bien algunos empleados del banco sí aparecieron con los sari y los dhoti, los trajes tradicionales típicos para mujeres y hombres del subcontinente indio, algunos de sus compañeros aparecieron en la oficina con prendas de nativos americanos.

La polémica no se hizo esperar y el banco tuvo que reaccionar esta semana emitiendo un sentido comunicado de disculpa del que se han hecho eco los medios llanitos. Peter Horton, director ejecutivo del banco, reconoció que las imágenes resultaron "extremadamente irrespetuosas con la comunidad hindú de Gibraltar, para quien Diwali es una ocasión sagrada y alegre".

Para Horton, la imagen, que no tardó en viralizarse en redes (que compartió el propio banco en redes sociales, y posteriormente borró), no colma "los estándares de profesionalidad, respeto y conciencia cultural que se espera de cualquier trabajador del banco". Por ello, el Gibraltar International Bank ha encargado un informe para ver cómo ha podido suceder algo así y "colaborará con los representantes de la comunidad hindú para fortalecer la comprensión, el respeto y la inclusión".

La estampa, más propias de comedias de televisión como The Office, ya ha tenido su respuesta por parte de la comunidad hindú gibraltareña. Sunil Chandiramani, presidente de la Hindu Community of Gibraltar, reconocía en otro comunicado difundido en redes que la imagen preocupó a la entidad.

"Agradecemos el enfoque constructivo y respetuoso que ha tomado el Gibraltar International Bank para resolver este tema. La Comunidad Hindú cree en el poder del diálogo, la comprensión y la educación. No creemos que esto haya sucedido con maldad, pero sí nos da un momento para fortalecer la conciencia y la sensibilidad", asegura el organismo, que lo ve como "una oportunidad para compartir más sobre su fe, costumbres y tradiciones".