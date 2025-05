Un barista revela el error que muchos cometen al pedir café en un bar: "No se pueden beber"

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y mantiene una presencia constante en el día a día de millones de personas. Aunque no todos disfrutan de su sabor o lo incorporan a su rutina, su popularidad no deja de crecer. En los últimos años, además del consumo tradicional, ha aumentado el interés por conocer más sobre su origen, su preparación y las diferencias entre variedades. Cada vez más personas buscan no solo tomar café, sino disfrutar de una buena taza.

A nivel nutricional, el café es valorado por su efecto estimulante gracias a la cafeína, que ayuda a mejorar la concentración y el rendimiento mental, aunque también se le han atribuido beneficios antioxidantes. Esto, sumado a su presencia cultural y social, lo convierte en una bebida clave en hogares, oficinas y establecimientos de hostelería. Sin embargo, el aumento del interés por el café de calidad también ha expuesto ciertas prácticas comunes que pueden arruinar la experiencia, sobre todo a la hora de pedirlo fuera de casa.

Un error muy común

En este contexto, un barista especializado en redes sociales ha generado debate al advertir sobre un error frecuente al pedir café en bares. El creador de contenido @ikorekofi explicó en un vídeo que pedir "un café solo largo" puede resultar en una bebida con mal sabor. "Lo sobreextraen, están sacando un café muy largo de la misma extracción", señaló. Según indica, esto quema el café y lo convierte en una bebida "amarga" e incluso "imbebible".

El vídeo, que ha recibido miles de visualizaciones, ha puesto sobre la mesa un detalle técnico que muchos consumidores desconocen. La recomendación de este barista es clara: "Un café correcto, es un café de unos 30 centilitros y una extracción media". Como alternativa, sugiere pedir un espresso y alargarlo con agua caliente para hacer un café americano, o directamente pedir un long black, que respeta mejor el sabor original del grano.

Este tipo de advertencias busca mejorar la experiencia del cliente y promover un consumo más consciente. A medida que crece el interés por el café de especialidad, también se amplía el conocimiento sobre sus métodos de preparación. Entender cómo pedirlo correctamente puede marcar la diferencia entre un café aceptable y uno realmente bueno.