Júlia Farré, nutricionista: “Si estás tomando café en esta hora del día, te recomiendo que no lo hagas”

Para muchos, el café es casi un ritual sagrado. Al despertar por la mañana, para alargar algunas sobremesas o acompañar en algunas reuniones. Su efecto estimulante parece imprescindible en jornadas intensas. Sin embargo, hay un momento del día en el que esta bebida tan querida podría estar jugando en contra de tu salud sin que lo sepas. Así lo advierte Júlia Farré, dietista-nutricionista con una destacada que cuenta con más de 40.000 seguidores en redes sociales.

Lejos de demonizar al café, Farré aclara que su consumo moderado puede tener beneficios. “Es una bebida estimulante y con poder antioxidante”, señala. Y de hecho, diversos estudios respaldan sus palabras. Investigaciones publicadas en The New England Journal of Medicine han relacionado el consumo de café con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, siempre que no se excedan las dosis recomendadas.

¿Cuánto café se puede tomar al día?

La dosis máxima, según la mayoría de organismos de salud, se sitúa entre 2 y 3 tazas diarias. Más allá de esa cantidad, los efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, insomnio o taquicardias, pueden empezar a aparecer. Pero incluso dentro de esos límites seguros, hay algo importante que tener en cuenta: el momento del día en que lo tomamos importa más de lo que pensamos.

Uno de los grandes puntos ciegos del café es su influencia sobre la absorción de ciertos minerales. “Lo que mucha gente no sabe es que el café puede dificultar la absorción de hierro y calcio”, explica Farré. Esto es especialmente relevante para personas con dietas vegetarianas o con problemas de anemia, ya que el hierro no hemo, el que proviene de fuentes vegetales ya tiene de por sí una biodisponibilidad reducida.

El café, además de ser estimulante a nivel cerebral, lo es también para el sistema digestivo. Aumenta la secreción de ácido en el estómago, algo que no representa un problema para todos, pero que puede agravar síntomas como el reflujo gastroesofágico, la acidez o el ardor en quienes ya tienen una sensibilidad digestiva.

Esta es la cantidad de café máxima que debes tomar si tienes problemas para dormir

¿Cuál es la hora que deberías evitar tomar café?

Con todo lo anterior sobre la mesa, la nutricionista lanza su recomendación: evita el café justo después de la comida del mediodía. Es en ese momento cuando el cuerpo está ocupado en digerir, absorbiendo nutrientes clave y enfrentándose, en algunos casos, a digestiones pesadas. Incluir el café en esa ecuación puede no sólo reducir el aprovechamiento del hierro y el calcio, sino generar molestias digestivas que se repiten día tras día.

Alternativas saludables para la sobremesa

Para quienes no quieren renunciar al momento social y placentero del “cafecito” después de comer, hay opciones. Las infusiones digestivas como manzanilla, anís, hinojo o menta pueden cumplir un rol similar sin comprometer la digestión. Otra posibilidad es optar por café descafeinado, que tiene menor impacto sobre la acidez y la absorción de minerales, aunque no está completamente exento.

También puedes reservar el café para media mañana o primera hora de la tarde (siempre que no interfiera con tu descanso nocturno), momentos donde su efecto puede ser más útil y menos perjudicial.

Como en muchos otros aspectos de la nutrición, la clave está en observar, adaptar y ser conscientes de cómo ciertos hábitos, aparentemente inocentes, pueden tener efectos en nuestra salud. Tomar café no es malo, pero hacerlo en el momento menos oportuno puede reducir su valor e incluso jugar en contra de nuestro bienestar.