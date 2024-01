Benzema se querella contra un político de extrema derecha por vincularle con asesinatos yihadistas

Karim Benzema, delantero centro del club saudí Al-Ittihad y Balón de Oro de 2022, presentó una denuncia por difamación contra Éric Zemmour, candidato a las elecciones presidenciales de 2022 y presidente del partido Reconquête (extrema derecha). Una demanda por los comentarios hechos por el ex periodista el pasado mes de octubre. La denuncia fue formalizada ante el tribunal judicial de París por el abogado del futbolista, Hugues Vigier.

El objeto de la denuncia esta basado en las declaraciones de Éric Zemmour durante el programa Télématin de France 2 el 19 de octubre, donde vinculó a Karim Benzema con los asesinatos terroristas de los profesores Dominique Bernard y Samuel Paty . "Lo que sé es que es un musulmán que quiere aplicar la sharia y que la sharia prevé la yihad y que la yihad significa matar a Dominique Bernard, significa matar a Samuel Paty ", declaró Éric Zemmour, añadiendo que el ex delantero del Real Madrid había jugado en la selección francesa "por casualidad, sólo por el dinero y los resultados deportivos" .

En su denuncia, Karim Benzema desmiente estas acusaciones afirmando: “No jugué en la selección francesa por casualidad, ni por dinero” . Rebate también las declaraciones de Éric Zemmour según las cuales "no es francés de corazón, no le gusta Francia, nunca la ha amado". Suraya: "Crecí en Francia, donde nací. (...) La acusación de no ser francés de corazón, de no amar y de no haber amado nunca a Francia es inexacta " .

En su denuncia, Karim Benzema pone de relieve la extrapolación de Eric Zemmour, considerando que sus declaraciones son "un desprecio y una ignorancia atroces, cuando no un oscurantismo" . Afirma que el ex candidato presidencial, a través de sus manifestaciones, "afirma nada más y nada menos que en cada musulmán hay un enemigo empeñado en matar a los que no son musulmanes " .

Karim Benzema también presentó una denuncia por difamación contra el ministro del Interior, Gérald Darmanin , que le acusó, el pasado mes de octubre, de mantener vínculos con la organización de los Hermanos Musulmanes. Gérald Darmanin había afirmado en CNews que “Karim Benzema tiene vínculos notorios, como todos sabemos, con los Hermanos Musulmanes”, informa Actu 17.