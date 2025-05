Boticaria García, nutricionista: “En los pies tenemos bacterias con las que se fermenta el queso”

Los pies y el queso tienen en común una cosa y no precisamente agradable, el olor. Continuamente se escucha la frase "te huelen los pies a queso", siendo utilizada por la mayoría de personas para referenciar el mal olor de esa parte del cuerpo en un momento concreto, es decir, se usa la frase como metáfora al asociar el mal olor de ambas cosas, que pese a ser una un alimento y otra una parte del cuerpo tienen más cosas de las que se piensa en común.

La divulgadora científica, farmacéutica y nutricionista Boticaria García, quien ha adquirido gran notoriedad gracias a las redes sociales y sus intervenciones en diversos medios de comunicación, analizó en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 este tema a fondo, con su toque de humor habitual. Esta experta explicó qué tienen en común ambas cosas, su funcionamiento y cómo evitar el olor, respondiendo a la pregunta más repetida.

¿Por qué huelen igual los pies y el queso?

"Hay algo que poca gente sabe", comentaba en el programa antes de lanzar la sorprendente afirmación, creando expectación. "Los pies y el queso huelen parecido porque el olor lo provocan las mismas bacterias", revela. Detalla su explicación: "Tenemos las mismas bacterias en los pies con las que se fermentan algunos quesos". No es su opinión, la explicación está basada en un estudio de la Universidad de Westminster (Reino Unido).

Todo ocurre por un fenómeno generado por unas bacterias, las Brevibacterium, que producen compuestos de azufre que, al mezclarse con el sudor, generan ese característico mal olor. Es algo similar a lo que tiene lugar con algunos tipos de quesos fermentados, como el roquefort o el limburger, que los muestra en el plató durante la explicación. Comenta como se llegó a esta conclusión: "Untaron zapatillas, untaron quesos, lo pusieron a cultivar y vieron que eran las mismas bacterias".

Queso roquefort Pexels

Queso hecho con bacterias de los pies

Boticaria García explica que el estudio fue más allá y realizó algo que no es del todo agradable: "Han hecho queso con bacterias que han cogido de los pies". Revela el proceso: "Las bacterias se comen la leche o el sudor de nuestros pies y generan unos compuestos volátiles y en ese caso es cuando huele", afirma. Bromea comparando los quesos con los pies: "Este es como dos días sin ducharte". Estos quesos tienen muchas funciones: "Se han hecho trampas para mosquitos".

¿Cómo acabar con el mal olor de los pies?

Pese a que el inicio de la explicación no es demasiado halagüeño a nivel ambiental, lanza un mensaje esperanzador: "Tenemos soluciones". No son todas iguales, algunas opciones matan las bacterias, mientras que otras las desactivan o enmascaran el olor. Pone un ejemplo claro: "No es lo mismo un desodorante que un antitranspirante", afirma. "El desodorante deja medio tontas a las bacterias mientras que el antitranspirante bloquea las glándulas sudoríparas", aclara. La clave es que el antitranspirante lleve sales de aluminio para que sea efectivo.

Se lanza con la diferencia entre un queso normal y los hechos con bacterias de los pies en el estudio ante la estupefacción de Sonsoles y el resto de colaboradores: "En temas de seguridad alimentaria habría que ver, pero el aspecto no puede ser muy diferente". Concluye con ironía ante la respuesta de Sonsoles a la explicación científica: "Que cara más estupenda".