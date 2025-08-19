El cardenal Antonio Cañizares "evoluciona favorablemente" y abandona el hospital tras 12 días de ingreso

El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, ha sido dado de alta del hospital, tras presentar una evolución favorable, y se encuentra en su residencia habitual, donde continuará recibiendo la atención médica necesaria. Así lo ha confirmado este martes el Arzobispado de Valencia, que ha agradecido las numerosas muestras de afecto recibidas los últimos días.

Antonio Cañizares Llovera, natural de Utiel (Valencia) y de 79 años de edad fue ingresado el pasado 7 de agosto debido a su delicado estado de salud. Entonces, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, pidió a los fieles "que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor".

Aunque fue uno de los cinco cardenales españoles que tenía derecho a voto en el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, ya no acudió a Roma en mayo por motivos de salud.

Nombrado por el Papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de València hasta octubre de 2022, fecha en la que el Pontífice acepto su renuncia y nombró como sucesor a Enrique Benavent.