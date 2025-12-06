Cerrados los túneles de Belate y Almándoz en Navarra por el incendio de un camión

Los túneles de Belate y Almándoz (N-121-A) se encuentran cerrados desde las 6 horas de este sábado, en sentido norte, debido a la presencia de un camión ardiendo en el punto kilométrico 35+200.

El trafico en sentido norte (Irún) se está desviando desde el kilómetro 27, enlace de Ultzama, por la NA-1210, en el puerto de Belate, según informa 112 SOS Navarra.

Por su parte, la circulación en sentido sur (Pamplona) se está desviando por el Puerto de Belate, NA-1210, entre los kilómetros 37+500, enlace de Berroeta, reincorporándose a la N-121-A en el kilómetro 34+900, enlace de Almandoz.