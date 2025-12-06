Acceso

Cerrados los túneles de Belate y Almándoz en Navarra por el incendio de un camión

El trafico en sentido norte (Irún) se está desviando desde el kilómetro 27, enlace de Ultzama

Túnel de BelateT. GallardoLa Razón
Los túneles de Belate y Almándoz (N-121-A) se encuentran cerrados desde las 6 horas de este sábado, en sentido norte, debido a la presencia de un camión ardiendo en el punto kilométrico 35+200.

El trafico en sentido norte (Irún) se está desviando desde el kilómetro 27, enlace de Ultzama, por la NA-1210, en el puerto de Belate, según informa 112 SOS Navarra.

Por su parte, la circulación en sentido sur (Pamplona) se está desviando por el Puerto de Belate, NA-1210, entre los kilómetros 37+500, enlace de Berroeta, reincorporándose a la N-121-A en el kilómetro 34+900, enlace de Almandoz.

