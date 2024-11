Un chino que vive en España cuenta la exigencia en los colegios de su país: "Fallé una y la profesora me dio en la cabeza"

La educación es la "acción y efecto de educar" o la "crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes", según explica la Real Academia Española en sus dos primeras acepciones. La educación consta de varias fases, siendo una de las primeras y más importantes para el desarrollo de los niños la Educación Primaria. Tal y como detalla el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, "la finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades lógicas y matemáticas, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo".

Ese es el objetivo en España y países con similar cultura y pensamiento en la educación, pero no en todo el mundo. Un chino que vive en España relata en su cuenta de TikTok, en la que tiene 123,1 mil seguidores y habla sobre sus experiencias en nuestro país, el funcionamiento de los exámenes de primero y segundo de Primaria, concretamente los de matemáticas.

¿Cómo son los exámenes de Primaria en China?

"Son cuatro o cinco páginas, de gran tamaño, por delante y por detrás, que tenía que ir pasando rápido", explicaba en el vídeo, puntualizando en la velocidad que se necesitaba para repasar los exámenes. "Eran sobre 100", añadía. La valoración de los mismos tampoco se realiza igual en todos los países. En España, generalmente es sobre diez, marcando el aprobado a partir del cinco, pero en otros países como Estados Unidos se puntúa con letras de la A a la F, estando el aprobado a partir del 60% de respuestas correctas (del 0 al 59% es una F). Además, en China, "hay una pregunta extra". En el TikTok cuenta que esa pregunta es de contenido no dado en clase y que suma diez puntos sobre los 100 posibles, pudiendo llegar a sacar un 110 sobre 100. "Nunca sabía responder esa pregunta", relató.

Lo más llamativo y lo que realmente muestra la exigencia en China, es el momento en el que explica el día en el que falló una sencilla cuenta y sacó un 99,8. "Puse seis en una suma de dos más tres después de más de 50 operaciones", explicó. "No quería hacer la revisión porque eran cuatro páginas..." y le salió caro. Al igual que en España, tienen que llevar las notas a casa para que las firmen sus padres. "Eres un despistado", le dijeron sus padres al ver el 99,8 sobre 100.

La profesora repitió las mismas palabras, pero fue más allá. "Me dio en la cabeza, tenía un dedo muy fuerte y me hacía el gesto (golpear con el dedo en la cabeza) mientras que me decía que aprendiese la próxima vez", recordaba en el tramo final del vídeo.

La cultura china

El usuario también tiene un podcast llamado 'Suena a Chino' con más de cinco mil suscriptores en YouTube. En su último episodio habla con Jesús Duque, un experimentado asesor, valoran la capacidad de la comunidad china con las matemáticas.

"Me encanta trabajar con la comunidad china porque llevan los números a la perfección. Si no es viable, no tienen apego al negocio, no les tienes que advertir de nada", comenta el asesor, feliz por la ayuda que supone a la hora de trabajar.