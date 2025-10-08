Choque entre Sanidad y el País Vasco: "Contar el euskera como mérito en el MIR rompe la equidad"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que estudiará por qué Euskadi tiene gastos tan altos en la asistencia médica a vascos fuera de la comunidad, pero ha insistido que su propuesta de que el euskera cuente como un mérito en las pruebas MIR "rompe la equidad" del examen.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial, la ministra ha respondido así a las quejas del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, de que el Ministerio no atiende sus demandas "sobre el gasto desproporcionado en la asistencia médica a vascos fuera de la comunidad, ni la evaluación del euskera como mérito para optar a plazas de residentes en el País Vasco".

Sobre ello volverán a hablar en una reunión el próximo lunes, pero mientras tanto, García ha recordado que la Abogacía del Estado ya respondió que valorar el euskera como un mérito rompe la equidad.

García ha mostrado su respeto por la propuesta, pero el Ministerio sólo podría "introducir el euskera dentro de lo que es el desarrollo del examen en sí mismo"; sin embargo, "no puede ser algo que adelante al resto de los compañeros que se presentan a una prueba que es objetiva, que es tipo test".

Respecto a los saldos de los pacientes, intentarán "aclarar que es lo que está pasando". "Nos vamos a sentar nuevamente con ellos, a pesar de que nuestro director general de Cartera ya lo ha hecho varias veces", ha señalado.