Los científicos aseguran que hay tres hábitos simples que hacen tu relación más sana (y más fuerte)

Aunque hoy, gracias al exceso de información y de estilos de parejas que vemos en las redes sociales, parezca lo contrario... la realidad es que lo que sostiene el vínculo no suele ser un gran gesto romántico, sino una suma de acciones pequeñas que marcan la diferencia: cómo se hablan, qué se comparten, cómo se gestiona el estrés del día a día y, sobre todo, si ambos se sienten seguros para ser ellos mismos. En ese terreno cotidiano se decide gran parte de la satisfacción y la estabilidad.

Según especialistas de la publicación experta en salud, Psychology Today, hay tres hábitos fáciles de pasar por alto, que se asocian con relaciones más sólidas.

Estos son los 3 hábitos que fortalecen la relación (según la evidencia)

1) Coincidir en lo que no os gusta

Compartir determinadas "líneas rojas" -actitudes, modas o conductas que ambos rechazáis- crea una frontera común y acelera la sensación de equipo. No se trata de buscar enemigos, sino de reconocer valores compartidos que os alinean en decisiones diarias.

2) Poder ser uno mismo, sin filtros

Poder ser auténtico, es decir, opinar sin miedo, mostrarse tal cual, incluso en lo poco glamuroso. Se relaciona con mayor confianza y mejor comunicación. Cuando ambos se sienten seguros para ser reales, la intimidad crece.

3) Reírse juntos (con cariño)

La risa compartida es un marcador consistente de bienestar: amortigua tensiones y refuerza la complicidad y el deseo. La clave es el tono: juego y ternura, nunca sarcasmo que humille. Reír con la pareja, no de la pareja.