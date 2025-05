Cifras históricas en el trasplante de médula ósea en España: en 2024, 748 fueron de donantes voluntarios no emparentados

En 2024, España realizó 3.844 trasplantes de médula ósea, lo que supone un aumento del 42 % respecto a 2012, año que se puso en marcha el Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO). Además, se incorporaron 30.000 nuevos inscritos al registro español de donantes, que ya rebasan el medio millón. Así, la actividad de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), más conocido como de médula ósea, fue de 78,9 por millón de población (p.m.p.), manteniendo una tendencia al alza, según la memoria anual de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

De los 3.844 trasplantes realizados el año pasado, el 58 % fueron autólogos, es decir, realizados con células del propio paciente, mientras que un 42 % alogénicos, con células de donantes. De éstos últimos, 850 estaban emparentados con el paciente y 748 eran donantes voluntarios no emparentados inscritos en el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA, por sus siglas en inglés). Esta tasa de trasplantes alogénicos fue de 32,8 p.m.p., el doble de la media europea, que en 2023 se quedó en 14,8 p.m.p., según el Registro Europeo de Trasplante de Médula Ósea (EBMT, por sus siglas en inglés).

Por comunidades autónomas

Madrid lideró la actividad de TPH en 2024 , con 722 trasplantes, seguida de Andalucía (632) y Cataluña (610). Si se atiende a las tasas, la mayor se registró en Navarra, con 162,7, seguida de Cantabria (147,5) y Murcia (104,5). La mayor parte de los trasplantes se realizaron para tratar de diferentes tipos de leucemias (35 %), mieloma múltiple (proliferación anormal de células plasmáticas) (31 %), linfomas Hodgkin y no Hodgkin (23 %), tumores sólidos (4 %), enfermedades no malignas (4 %) y otras patologías (3 %). El 8 % de los trasplantes (306) fueron realizados en niños, principalmente para el tratamiento de enfermedades tumorales y no malignas.

Donantes más jóvenes, pero sigue faltando varones

Además, España alcanzó el año pasado otro hito, el de superar los 500.000 donantes en el Redmo con la incorporación de 30.010 nuevos donantes, lo que supone un crecimiento del 27 % respecto a 2023. La media de edad de los donantes en el Redmo es de 41 años, y la mitad tienen menos de 40. Por sexos, la mayoría sigue siendo mujeres, que representan el 64 % del registro, pero siguen faltando varones -que mejoran la efectividad del trasplante-, según se constata de las solicitudes de los centros trasplantadores.

No obstante, los centros valoran el rejuvenecimiento del REDMO por la mayor calidad del injerto y la disminución de complicaciones, mejorando la supervivencia después del trasplante. Como resultado del factor edad y la mejor caracterización de los donantes voluntarios que marca el PNMO, en 2024 se produjeron 426 donaciones efectivas, lo que supone una media de 8,2 por semana. Un 88 % delas donaciones se realizaron con sangre periférica como fuente de los progenitores hematopoyéticos. El perfil del donante efectivo es el de un varón con una media de edad de 31 años.

España, líder en sangre de cordón umbilical

Además de los avances en los trasplantes de médula ósea, España se ha posicionado como líder en Europa y tercero en el mundo en la recolección de sangre de cordón umbilical, con 61.214 unidades almacenadas, que representan un 8% del total mundial en el mundo (768.227). En 2024, se utilizaron 68 de esas unidades para trasplantes de médula ósea, 14 en pacientes residentes en nuestro país y 54 en el extranjero. En los 19 trasplantes realizados en España en 2024 se utilizaron unidades bancos públicos.

La ONT ha querido destacar el trabajo de los profesionales sanitarios, la Fundación Josep Carreras (FJC), las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y, en general, una sociedad cada vez más concienciada con la importancia de donar médula ósea