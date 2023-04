¿Cómo debemos actuar cuando estamos en presencia de un perro guía?

Este miércoles se celebra el Día Internacional del Perro Guía. Es una ocasión ideal para destacar, reconocer y agradecer la enorme aportación que hacen los mismos perros, pero también sus cuidadores, entrenadores, etc. Asimismo, también es un buen momento para recordar cómo debemos comportarnos cuando estemos en presencia de una persona invidente y de su perro guía:

En la imagen, una persona invidente ayudada por un perro guía larazon

Nunca se debe distraer a un perro guía cuando está trabajando

La autonomía de las personas invidentes exige el sacrificio por parte de todos nosotros. Para algunas personas es difícil contenerse cuando les entra esa imperiosa necesidad de acercarse y acariciar a cualquier perro que se encuentran en su camino. Así que, si nos vemos tentados, es muy importante que recordemos que se trata de un animal de trabajo, no de una mascota.

Nunca se debe ofrecer comida

Pocas cosas son tan tentadoras para un perro como la comida y no sólo podemos desconcentrar al animal, sino que además podemos provocar un problema digestivo que perjudique a su salud en caso de que sufra alguna intolerancia alimenticia. De hecho, esta misma regla debería aplicar para todos los perros que no conozcamos. En caso de que queramos ofrecerle algo de comida, debe ser siempre con el permiso de sus dueños.

El perro guía es un perro adiestrado específicamente para ayudar a una persona ciega o con una deficiencia visual grave en sus desplazamientos, mejorando su autonomía y movilidad | Fuente: Dreamstime Dreamstime

No deje suelto a tu perro en presencia de un perro guía que esté trabajando

Para bien o para mal, los perros se saludan. Y eso puede provocar fácilmente la distracción del animal. Así que, cuando se acerque una persona con discapacidad visual con su perro guía, procura mantener calmado y distraído a tu perro. De esta forma no interferiremos con su trabajo.

Nunca toque el arnés de un perro guía

Parte del adiestramiento del perro guía incluye aprender a sentir la tensión en el arnés, de forma que el animal sepa en todo momento que su dueño está a su lado. Por eso, no debemos tocar el arnés, sólo el usuario debe hacerlo.

No impedir el acceso

Todas las personas con discapacidad visual acompañadas de perros guía tienen garantizado legalmente el acceso a todos los locales, establecimientos, restaurantes y transportes de acceso público. Por eso, si somos propietarios de alguno de ellos, debemos recordar que no tenemos derecho a impedir la entrada de un perro guía.

Un perro guía ayuda a una persona ciega en el supermercado Fundación ONCE

Aprovecha para educar a tus hijos

Los niños tienen la sana tendencia a lanzarse de forma efusiva a acariciar a los perros que se encuentran. Esto debe evitarse siempre… y no sólo con los perros guía, aunque por diferentes motivos. Un perro común al que no conocemos y que no nos conoce puede responder de forma agresiva si invadimos de forma agresiva su espacio personal. Y un perro guía puede distraerse si un niño se acerca y lo acaricia. Por eso es tan importante que sepamos transmitir a nuestros hijos la importancia de respetar la labor que hacen los animales de trabajo.