Conduce ebrio un patinete y atropella a una pareja de personas mayores en Pamplona

Un hombre que circulaba en un vehículo de movilidad personal atropelló el sábado a una pareja de personas mayores en Pamplona, en la calle Monasterio de la Oliva,

Los hechos ocurrieron a las 20.20 horas. Las dos personas mayores resultaron heridas leves, mientras que el conductor arrojó una tasa de alcohol de 1,15 mg/l en aire espirado, según informó la Policía Municipal de Pamplona.

También el sábado, a las 20 horas, un conductor dio una tasa de 1,21 mg/lae tras colisionar con su coche contra un pivote en el parking disuasorio junto al cementerio.

Durante el fin de semana, en distintos controles de alcohol y drogas realizados por la Policía Municipal, se llevaron a cabo más de 1.065 pruebas, recoge Ep. En ellas, 25 conductores fueron interceptados por diversos hechos delictivos o incumplimientos administrativos: 17 por conducir con una tasa de alcohol superior al máximo legal permitido o por haber ingerido drogas; 7 investigados por un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y, además, 2 por negarse a realizar las pruebas obligatorias; y un conductor imputado por un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca.

En materia de seguridad ciudadana, la Policía Municipal destacó 61 intervenciones por problemas de convivencia, entre ellas, incluyendo varias peleas en la vía pública en las que varias personas resultaron heridas de carácter leve y los intervinientes fueron denunciados.

Además, se realizaron 52 intervenciones para ayudar a personas que se encontraban en necesidad, entre ellas, algunas con personas de edad avanzada por problemas en la vía pública, y otras, con personas más jóvenes, caídas en la calle por encontrarse en estado de intoxicación etílica. Asimismo, se han efectuado 18 intervenciones por molestias o ruidos, en su mayoría procedentes de la vía pública a horas intempestivas.