Una mujer es trasladada al Hospital de Calahorra tras ser arrastrada por un vehículo

El incidente tuvo lugar a última hora del domingo

Habitación del Hospital de Calahorra
Habitación del Hospital de CalahorraEuropa Press
Una mujer ha resultado herida en Calahorra tras ser arrastrada varios metros por un vehículo. El incidente ocurrió a última hora del domingo, cunado la mujer quedó agarrada a un turismo y fue arrastrada por el mismo durante unos metros.

La Policía Local dio aviso del suceso y desde el Centro de Coordinación se movilizaron a los Servicio de Urgencias del Servicio Riojano de Salud.

La herida fue trasladada al Hospital de Calahorra para recibir atención médica, según ha informado SOS Rioja 112.

