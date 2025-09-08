La magia de Hogwarts aterriza en LIDL: cuesta menos de 10 euros y ya está volando de las estanterías

El universo mágico de Harry Potter demuestra una y otra vez que su tirón es inagotable, y la cadena de supermercados Lidl ha sabido aprovecharlo con un lanzamiento que ha desatado la locura entre los aficionados. La compañía ha puesto a la venta unas zapatillas inspiradas en el joven mago que se han convertido en un auténtico objeto de deseo, gracias a una combinación infalible de diseño atractivo y un precio extraordinariamente bajo.

En concreto, se trata de un calzado de lona negra con la clásica suela de goma blanca, un diseño de estilo Converse que goza de una enorme popularidad. Para no dejar lugar a dudas sobre su procedencia, las zapatillas lucen el texto "Harry Potter" en el lateral y las iniciales "HP" bordadas con detalle en la lengüeta, un guiño directo a la iconografía de la saga que los seguidores han sabido apreciar. Esta estrategia de ofrecer calzado de tendencia a precios muy bajos no es nueva para la compañía, que ya triunfó anteriormente con las populares Crocs a precio de derribo, agotadas también en poco tiempo.

Además, el reclamo principal que ha disparado su demanda ha sido su coste. La cadena alemana ha lanzado el producto en su página web con un precio casi irrisorio de 9,99 euros, aplicando un descuento del 23 % sobre su valor original de 12,99 euros, que ha provocado que el producto vuele de las estanterías virtuales y físicas en tiempo récord.

Un producto con una importante limitación

Sin embargo, esta exitosa campaña comercial esconde una particularidad que ha supuesto una gran decepción para buena parte del público interesado. Las zapatillas están disponibles únicamente en tallas infantiles, abarcando un rango que va del número 31 al 37. Esta decisión deja fuera a toda una legión de seguidores adultos que crecieron leyendo los libros y viendo las películas de la saga y que, lógicamente, también anhelaban hacerse con un par.

Como era de esperar, la respuesta no se ha hecho esperar, generando un doble efecto. Por un lado, la campaña ha sido un éxito rotundo para Lidl, ya que el producto se ha agotado con una rapidez asombrosa, confirmando el acierto de asociar su marca al mundo de Hogwarts. El bajo precio y la enorme base de fans jóvenes han garantizado una venta masiva desde el primer momento.

Por otro lado, la exclusión del público adulto ha generado una corriente de quejas y peticiones. Muchos consumidores han expresado su descontento en redes sociales y otros canales, donde reclaman a la empresa que amplíe la producción para incluir tallas más grandes. Queda por ver si Lidl escuchará a esta parte de su clientela y decide relanzar el producto para satisfacer a todos los magos y muggles por igual.