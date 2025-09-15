Acceso

Sociedad

Sucesos

Continúa grave uno de los efectivos herido en los incendios de Orense

Evolución favorable del otro ingresado

Las brigadas forestales llevan 36 días en huelga indefinida, pero acuden como voluntarios a los incendios, como al que se desató ayer en Orense
Brigadas forestales larazon
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

Dos personas heridas en los incendios de Orense siguen ingresadas en el complejo hospitalario universitario de La Coruña (Chuac). Uno de los efectivos continúa en estado grave mientras el otro evoluciona favorablemente.

Así lo han informado fuentes hospitalarias consultadas por Europa Press. En el caso del brigadista de 18 años, sufre quemaduras tercer grado con afectación en el 40% del cuerpo. Está estable aunque su pronóstico sigue siendo grave.

Por su parte, el bombero de 46 años evoluciona favorablemente. En su caso, tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 10% del cuerpo.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas