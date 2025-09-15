Continúa grave uno de los efectivos herido en los incendios de Orense

Dos personas heridas en los incendios de Orense siguen ingresadas en el complejo hospitalario universitario de La Coruña (Chuac). Uno de los efectivos continúa en estado grave mientras el otro evoluciona favorablemente.

Así lo han informado fuentes hospitalarias consultadas por Europa Press. En el caso del brigadista de 18 años, sufre quemaduras tercer grado con afectación en el 40% del cuerpo. Está estable aunque su pronóstico sigue siendo grave.

Por su parte, el bombero de 46 años evoluciona favorablemente. En su caso, tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 10% del cuerpo.