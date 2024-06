Mónica García se lava las manos ante la falta de médicos

Este viernes ha tenido lugar la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Un encuentro en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, y los diferentes consejeros autonómicos tenían sobre la mesa diferentes cuestiones del ámbito de la salud. Al finalizar la reunión, las comunidades del PP han criticado la falta de medidas puntuales del Ministerio para hacer frente al déficit de profesionales en Atención Primaria y hospitalaria en verano y han vaticinado que habrá serios problemas asistenciales.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, que ha aceptado este viernes ocupar la vicepresidencia del CISNS, ha cargado duramente contra Mónica García por convocar un CISNS en el que "no se ha abordado lo que realmente es el grave problema que tiene la sanidad, que es la falta de profesionales, que una vez más no ha figurado en el orden del día". Vázquez ha asegurado que el pleno ha sido un "encuentro de trámite para informar de una serie de proyectos que tiene el Ministerio", pero con "nada de peso, nada de injundia y nada para poder resolver el grave problema de Estado que tiene España, que es la falta de profesionales sanitarios, competencia exclusiva del Ministerio".

"Este consejo ha sido un mero instrumento en el cual la ministra se ha ocultado para no hacer frente a realmente el problema importante que tiene el Sistema Nacional de Salud, que es la falta de profesionales Dada la cantidad de puntos que tenía el orden del día, apenas hemos tardado dos horas y media en despacharlos, mientras que el otro día, con un solo punto, estuvimos casi dos horas. Eso da idea de la calidad del orden del día que hemos tenido que despachar y sin ninguna solución para este problema de Estado", ha declarado el consejero a los medios de comunicación a la salida del pleno.

Así, el consejero ha acusado a la ministra de Sanidad de "olvidarse" de lo que dijo el día que recogió la cartera de ministra sobre que "que hubiera profesionales en el sistema sanitario era competencia del Ministerio". "Los consejeros de las comunidades autónomas estamos ejerciendo nuestras competencias para realmente poder dar asistencia sanitaria, pero la única que no ejerce sus competencias es la ministra, que es la de proporcionar profesionales sanitarios al sistema de salud. Por lo tanto, basta ya de cosmética, basta ya de envolver, basta ya de engañar, y lo que hay que hacer es dar a cada uno sus competencias y sus responsabilidades", ha declarado.

En este sentido, el consejero ha destacado que se deberían "tomar medidas extraordinarias en las contrataciones, tomar medidas extraordinarias con los residentes, porque así se ha hecho otras veces y han sido legales". "No ha habido más que excusas y capotazos para no contestar y no hacer realmente un documento que para todas las comunidades autónomas pueda permitir de un modo coordinado el tomar las medidas en todos los sitios iguales", ha añadido.

Por otro lado, Vázquez ha señalado que ha aceptado ocupar la vicepresidencia CISNS, una figura recogida en sus estatutos que "no había sido nunca necesaria", pero que ahora está fundamentada "por el grado de ninguneo" al que, señala, ha sometido al órgano la ministra de Sanidad. El consejero, quien considera que su elección es una "responsabilidad más", tendrá entre sus funciones la de sustituir a la ministra cuando no esté; aunque, ha señalado, "ha anticipado que va a estar siempre, lo cual es de agradecer". Asimismo, ha dejado claro que su objetivo es que "se cumpla el reglamento", de modo que los plenos reflejen las necesidades de las comunidades autónomas. "Voy a ser un poco el nexo para evitar que en el Consejo Interterritorial suceda lo que sucedió en el pleno pasado, que es que no se pusieron en el punto del orden del día aquello que nosotros habíamos querido hacer, es decir, que se cumpla el reglamento", ha aclarado.