CSIF llevará al Defensor del Pueblo la crisis de Muface: centenares de quejas por retrasos y anulaciones de citas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha anunciado que el próximo lunes 9 de diciembre presentará ante el Defensor del Pueblo una denuncia por las centenares de quejas recibidas en las últimas semanas de mutualistas de Muface.

Según la información recopilada, muchos funcionarios están experimentando retrasos significativos, anulaciones y suspensiones de citas médicas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en clínicas adheridas al modelo sanitario de Muface. Además, se han suspendido consultas a especialistas en diversas áreas como neurología pediátrica, urología, digestivo, cardiología, traumatología, psiquiatría y ginecología, lo que ha generado una gran preocupación entre los afectados.

CSIF ha comprobado que las clínicas, ante la incertidumbre sobre el futuro del concierto sanitario, han comenzado a pedir a los funcionarios que sufraguen de su propio bolsillo los gastos de los tratamientos si desean ser atendidos. Esta situación ha creado un clima de inseguridad y alarma entre los mutualistas, especialmente entre aquellos con enfermedades crónicas o graves, quienes dependen de una atención continua y especializada.

Intervención de los grupos parlamentarios

Además de presentar la denuncia ante el Defensor del Pueblo, CSIF también llevará estas quejas al Congreso de los Diputados el próximo 11 de diciembre. El sindicato pretende que los grupos parlamentarios sean conscientes de la situación crítica que enfrentan los mutualistas y que tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del modelo sanitario de Muface. CSIF pedirá a los representantes políticos que presenten iniciativas en defensa de los derechos de los funcionarios y de su acceso a una atención sanitaria de calidad.

Manifestación en defensa de MUFACE

En respuesta a la creciente alarma y preocupación entre los mutualistas, CSIF ha convocado una manifestación en Madrid para el sábado 14 de diciembre. Funcionarios de toda España se movilizarán para defender su derecho a la atención sanitaria pública y exigir soluciones a la situación que afecta a Muface. El sindicato ha dejado claro que no permitirá que se comprometa la salud de 1,5 millones de mutualistas y beneficiarios, y ha advertido que no descarta organizar nuevas movilizaciones, incluidos paros parciales o un paro total en la Función Pública, si no se toman medidas urgentes para resolver esta problemática.