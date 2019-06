¿Cuánta basura hemos dejado en otros planetas?

Nuestra especie no ha podido viajar a otras galaxias, pero sí se ha permitido el lujo de poner el pie en otro objeto astronómico (la Luna) y, por supuesto, ha enviado numerosos artefactos robotizados a casi todos los planetas del sistema solar. Puede que no seamos un ejemplo de limpieza a seguir en el cosmos, pero los datos sobre nuestra capacidad de arrojar basuras allá donde vamos son esclarecedores. Entre todas las misiones a la Luna, sin ir más lejos, los humanos hemos dejado abandonadas 170 toneladas de material de desecho, sin contar instrumental de algunos telescopios ni «souvenires» rituales abandonados por los astronautas (como el palo de golf de Alan Shepard, banderas, cartas, una foto de la familia Duke cuidadosamente envuelta en plástico por Charles Duke y transportada a bordo del «Apollo 16», o una pequeña figura de juguete –el homenaje al astronauta caído– depositada en memoria de aquellos astronautas, rusos y americanos, que murieron en misiones de vuelo o durante los ejercicios de entrenamiento). Entre los objetos que permanecerán durante milenios petrificados sobre la superficie lunar, expuestos a una casi nula corrosión, hay aparatos tan difícilmente desapercibidos como un módulo de descenso de la «Apollo 15» de casi tres toneladas o la sonda aterrizadora soviética «Luna 21», que pesa más de 4.000 kilos. Sin necesidad de poner el pie en la superficie, los terrícolas hemos desperdigado basura en otros muchos mundos cercanos. En Marte, 8.053 kilos de material, incluyendo sondas aterrizadoras, rovers teledirigidos, y artefactos de prospección. No se contabilizan en esta lista los pequeños elementos de naves mayores como paracaídas de descenso, escudos térmicos, ruedas...Venus, por su parte, gana al planeta rojo en el ránking de despojos: 22.000 kilos de herramientas dejadas por el Homo Sapiens. Y todo eso, sin contar la cantidad de fragmentos de naves espaciales y fases de motores que rondan nuestro planeta en órbita y que componen lo que se denomina basura espacial. La explosión de las etapas superiores de los cohetes de lanzamiento suponen la contribución más importante al problema. Cerca de 100 toneladas de fragmentos generados durante aproximadamente 200 explosiones todavía están en órbita.

A finales de 2003 había unos 10 000 objetos catalogados flotando en órbita baja de la Tierra. Solo unos 1.000 estaban operativos. No obstante, se estima en más de 50 000 el número de objetos mayores de un centímetro. Según el Programa de la NASA de Restos Orbitales, se estima que existen 18.000 escombros de satélites y cohetes orbitando nuestro planeta. Aunque 2015 terminó sin superar los 17.000 objetos, la cifra ascendió a 17.729 a mitad de 2016 y puede que ya ande por los 19.000.