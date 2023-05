Cuatro años de cárcel para un celador del hospital de Guadalajara que abusó de una paciente

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a cuatro años de cárcel a un celador que abusó sexualmente de una joven en el Hospital Universitario de Guadalajara el 23 de julio de 2020, en plena pandemia de coronavirus. La víctima, que tenía entonces 18 años, llevaba más de un mes ingresada debido a un trastorno de conducta alimentaria. Según informa la Tribuna de Toledo, el acusado entró en la habitación de la joven y la besó. Salió y regresó de nuevo diciéndole: "Me la vas a chupar y me voy a correr en tu boca". El celador "se bajó los pantalones y la ropa interior que portaba, se cogió el miembro viril y lo introdujo en la boca" de la víctima, "donde eyaculó, quedando ella bloqueada en estado de shock". Después le dijo que no contara nada de lo sucedido, pues le "hundiría la vida".

La víctima confesó estos hechos a una auxiliar del hospital, que fue un gran apoyo para ella. Sin embargo, la joven denuncia que no sintió no sintió ningún respaldo por parte de la psiquiatra con la que habló. “La psiquiatra me dice que es un problema que tengo que gestionar, yo decido si sigo adelante con el tema y denuncio; o si, por el contrario, ellos hacen como que no ha pasado nada y se queda todo ahí”, relata al programa Espejo Público de Antena 3. "Cuando lo conté pedí por favor que se revisaran las cámaras y la psiquiatra me dijo que esas cámaras eran de vigilancia y no de grabación. Mi abogado descubrió que sí grababan y se destruía en unos días”, añade. Además, la víctima denuncia que después de lo ocurrido el celador siguió trabajando en el hospital un año y medio más.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular pidieron de ocho años a ocho años y medio de cárcel para este hombre, aunque finalmente la sentencia le ha condenado a cuatro, más cinco de libertad vigilada. Además, deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros por daños morales y 4.170 por lesiones y secuelas, con la responsabilidad civil subsidiaria del Sescam. En ese sentido, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha celebrado la condena. "Estoy satisfecha de que haya caído todo el peso de la ley contra el agresor", ha asegurado Fernández al ser preguntada sobre esta cuestión en la rueda de prensa. Sobre el hecho de que las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban en el pasillo del hospital se borraran antes de tiempo, Blanca Fernández ha señalado que "hay que intentar aprender de los errores". "Si se borraron las imágenes en 15 días y era obligatorio tenerlas 30, hay que saber que esto puede pasar". "No se había dado nunca en el sistema público de salud, no nos había ocurrido nunca, y desde luego, una vez vista la situación, lo que está claro es que no puede volver a pasar bajo ninguna circunstancia", ha aseverado Fernández.