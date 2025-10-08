Cuatro aromas que mantienen a los roedores alejados de tu casa durante la temporada de frío

Durante la temporada de frío, la presencia de roedores se acentúa ya que a menudo buscan refugio cálido para protección de sus crías y una fuente constante de alimentos. Esto hace de nuestras casas, despensas, garajes o trasteros los hábitats idóneos para que las ratas pasen las navidades.

Existen diversas soluciones comerciales para este problema, desde trampas mecánicas hasta cebos envenenados a dispositivos ultrasónicos. Sin embargo, si lo que buscas es librarte de ellos de forma respetuosa, aquí te dejo 4 alternativas naturales menos agresivas que pueden servir como primera línea de defensa.

5 Alternativas naturales para librarte de los roedores

Lavanda

Su clásico aroma resulta muy desagradable para los roedores. Su eficacia depende de la intensidad, una ramita seca de lavanda tiene un efecto leve pero los aceites esenciales concentrados pueden ser un eficiente repelente temporal.

Para un mejor resultado se aconseja colocar bolas de algodón mojadas en aceite en lugares estratégicos como grietas, armarios o accesos. Sin embargo, esta solución no es permanente ya que los roedores terminarán por acostumbrarse si encuentran comida cerca.

Cítricos

El olor a limón, naranja o pomelo tienen contenidos altos en ácido cítrico, cuyos compuestos volátiles actúan como repelentes naturales. Para usarlos basta con frotar cáscaras frescas en zonas de paso, mojar algodones con jugo diluido por grietas o armarios o instalar difusores con aceites esenciales cítricos.

Su aroma, aunque un poco más duradero que la lavanda también es temporal.

Menta

Este es uno de los remedios naturales más eficaces contra las ratas y los ratones, sobretodo si viene en forma de aceite de menta piperita. Su potente olor irrita las vías respiratorias del animal, lo que hace que eviten los lugares impregnados con esta esencia.

Se puede aplicar empapando bolas de algodón, mezclandolas con agua en un pulverizador o usando difusores eléctricos. Como medida preventiva, también se puede plantar menta en macetas cerca de puertas o ventanas.

Pimienta

En espacios controlados, es uno de los repelentes naturales más eficaces. La pimienta y otras especias picantes contienen capsaicina, una sustancia que causa una irritación severa en roedores.

Basta con espolvorear esta especia en polvo alrededor de entradas o puertas para mantenerlos alejados. Sin embargo hay que tener cuidado ya que este producto también puede ser irritante para los niños pequeños o las mascotas.

Otros consejos

Los expertos coinciden en que la mejor manera de prevenir la aparición de ratas y ratones es la prevención. Es importante mantener la casa limpia, almacenar los alimentos correctamente y cerrar bien las bolsas de basura.

Si bien estos remedios no eliminarán por completo una infestación de roedores, si ayudarán a disuadirlos y a reducir su presencia.