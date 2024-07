Cuidado con estas tablas de corte: parecen perfectas pero destrozan tus cuchillos

La madera ha sido -históricamente- el material predilecto para los fabricantes de utensilios de cocina. Y no sólo por una cuestión de disponibilidad de la materia prima, sino también porque cocinar con utensilios de madera tiene muchas ventajas: son respetuosos con las ollas y con las sartenes, son muy resistentes y duraderos, no dejan sabores extraños en la comida, no conducen el calor, al entrar en contacto con los alimentos no los contamina, su textura impide que se resbalen fácilmente y por qué no decirlo, también son realmente bonitos.

Sin embargo, es común escuchar opiniones de expertos que desaconsejan el uso de este material en la cocina. Según explican, los utensilios de madera no son recomendables debido a su porosidad, que les permite absorber fácilmente los jugos de los alimentos y la suciedad. Esto dificulta una limpieza adecuada y permite que las bacterias patógenas se desarrollen y proliferen. Además, la madera retiene la humedad, lo que favorece el crecimiento microbiológico y la formación de biofilm, una estructura bacteriana muy difícil de eliminar.

De todos los utensilios de madera, hay uno en particular que debemos evitar a toda costa. Se trata de las tablas de corte de bambú. Aunque tampoco podemos culpar al que quiera tener una de estas tablas en la cocina. Lo cierto es que el bambú es un material con una belleza natural. Además, tiene un color claro y uniforme, con vetas sutiles que le dan un aspecto sofisticado y moderno. Y su textura lisa y suave al tacto lo hace muy agradable de usar y manipular.

Uno de los lugares más peligrosos de la cocina es la tabla de corte Ayelet Stern Pixabay

Ahora bien, por muy bonitas que sean las tablas de corte de bambú, desde el portal especializado Directo al Paladar explican que puede dañar nuestros cuchillos y que, por ese motivo, deberíamos evitarlas. Si quieres saber más, continúa leyendo:

¿Cómo daña el bambú a los cuchillos?

El bambú es una planta que se caracteriza por su rápido crecimiento. Esta rapidez en su ciclo de crecimiento lo convierte en una fuente de recursos que es tanto más sostenible como más económica en comparación con las maderas nobles, como el nogal o el roble, que tardan muchos años en alcanzar la madurez necesaria para su aprovechamiento. En términos económicos, el bambú es una opción atractiva porque los costos de producción son menores.

También es una madera reconocida por su gran resistencia a la tracción, lo que significa que puede soportar una gran cantidad de fuerza antes de romperse. De hecho, su resistencia es incluso mayor que la del acero. Sin embargo, esta misma dureza del bambú puede ser un problema cuando se utiliza como tabla de cortar en la cocina.

El bambú contiene sílice, también conocido como óxido de silicio, que es un componente principal del vidrio y la cerámica. El sílice es extremadamente duro y resistente, lo que puede ser beneficioso en algunas aplicaciones, pero no en el caso de las tablas de cortar. Cuando usas un cuchillo de acero sobre una superficie de bambú, el contacto con el sílice puede dañar la hoja del cuchillo.

Para entenderlo mejor, desde Directo al Paladar nos piden que imaginemos golpear la hoja de un cuchillo contra una losa de cerámica; el cuchillo se dañará porque la cerámica es más dura que el acero de la hoja. Por lo tanto, cuando cortas alimentos sobre una tabla de bambú, corres el riesgo de que tus cuchillos se desafilen o incluso se astillen. Esto no solo reduce la eficacia del cuchillo, sino que también puede ser peligroso, ya que una hoja dañada puede deslizarse y causar accidentes.

Fabrica este potente limpiador casero para desinfectar la tabla de corte y evitar la conaminación cruzada Pixabay

En resumen, aunque el bambú puede parecer una opción atractiva debido a su estética, su dureza y su sostenibilidad, es importante ser consciente de sus desventajas en términos de cuidado y mantenimiento de tus cuchillos. Para preservar tus herramientas de cocina, es preferible optar por tablas de cortar de madera noble de alta calidad o de plástico.