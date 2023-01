Deshazte de los utensilios de madera de tu cocina si encuentras esto

La madera ha sido -históricamente- el material predilecto para los fabricantes de utensilios de cocina. Y no sólo por una cuestión de disponibilidad de la materia prima, sino también porque cocinar con utensilios de madera tiene muchas ventajas: son respetuosos con las ollas y con las sartenes, son muy resistentes y duraderos, no dejan sabores extraños en la comida, no conducen el calor, su textura impide que se resbalen fácilmente, (...) y por qué no decirlo, también son francamente bonitos. Sin embargo, el tecnólogo alimentario y divulgador científico Mario Sánchez ha lanzado un aviso a sus seguidores de Instagram que ha sorprendido a muchos: “Mejor no utilices madera en tu cocina”, decía el post.

Los utensilios de madera siempre se han aconsejado porque tienen muchos beneficios a la hora de cocinar. Sin embargo, también pueden ser peligrosos | Fuente: Dreamstime FOTO: dreamstime dreamstime

Puede convertirse en un nido de bacterias

Según explica el Mario Sánchez, el motivo de su alerta reside en que “la madera es un material poroso, eso quiere decir que tiene pequeños agujeros en su interior que absorben con facilidad los jugos de los alimentos y la suciedad en general”, decía el post del divulgador. “Al fregar es muy difícil llegar a todos esos huecos y que la suciedad desaparezca por completo. Es un lugar perfecto para que las bacterias patógenas hagan sus maldades y se desarrollen sin ningún tipo de cortapisa”.

Este divulgador no es el único que sostiene que deberíamos desterrar los utensilios de madera de nuestra cocina. Devora García, que es química y divulgadora científica, también advirtió el pasado mes de agosto a través su cuenta de Twitter: “A quienes tenéis espátulas y cucharas de madera en vuestra cocina, os animo a reciclarlas o a darles un nuevo uso. Como accesorio para el pelo ya veréis que quedan fenomenal. Pero para cocinar, mejor que no”, advertía la especialista en un hilo de Twitter.

Para explicar su consejo, la especialista dijo: “En todos estos utensilios se puede crear biofilm, unas colonias de bacterias organizadas por jerarquías que son muy difíciles de eliminar y que tienen riesgo para la salud. Podemos llegar a contraer salmonelosis, listeriosis e incluso botulismo”, sentenció. El biofilm del que habla Devora García es esa capa gelatinosa y transparente que ya hemos encontrado alguna vez en algún instrumento de madera que ha quedado expuesto durante demasiado tiempo a la humedad.

👩🏼‍🍳La madera es porosa, se astilla, retiene humedad. Es un hogar maravilloso para las bacterias. Llegan a crear auténticos barrios, con sus calles y tiendecillas a base de polisacáridos. — Deborah García Bello (@deborahciencia) September 3, 2019

Cuando el periódico “La Vanguardia” consultó a la divulgadora sobre cómo podemos deshacernos de esta colonia de bacterias, esta explicó que “destruir el núcleo del biofilm es muy complicado. Estas bacterias se organizan por jerarquías que facilitan su supervivencia: en la superficie se asientan las que necesitan oxígeno para vivir y, a la vez, protegen y cubren a las que no lo toleran”, explicaba. “Es prácticamente imposible destruirlas”. Así que lo mejor es tirarlas de inmediato a la basura.

En el caso de que optes por desoír el consejo de los expertos, quizás quieras plantearte -al menos- elegir utensilios fabricados con madera de olivo, nogal y bambú. Al parecer, estos materiales orgánicos tienen propiedades naturales de destrucción de gérmenes. esto significa que usar estos artículos en la cocina puede ser adecuado para conservar la salud a largo plazo, evitando la contaminación de los alimentos.