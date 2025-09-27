Esta práctica aparentemente inofensiva te puede costar una multa de hasta 3.000 euros

El gesto parece inocente: un cubo, una esponja y un poco de jabón junto al coche estacionado en la calle. Sin embargo, el dueño de un centro de lavado activó las alarmas al explicar que esta rutina cotidiana puede traducirse en una multa de hasta 3.000 euros si es detectada por la autoridad.

En el vídeo compartido por la cuenta @premiumbymorad se observa cómo un conductor comienza a enjabonar su todoterreno cuando el profesional se acerca y le advierte del riesgo.

La grasa acumulada bajo los guardabarros, los restos de líquido de frenos y la suciedad metálica se mezclan con el agua jabonosa y, al escurrir, terminan en el alcantarillado municipal. Esta descarga, según la normativa, se considera vertido prohibido porque no pasa por ningún tratamiento previo.

El conductor, sorprendido, replica que solo utiliza agua y jabón, pero el mecánico insiste: “No es el jabón el problema, son los residuos que lleva el coche”.

La norma contempla sanciones económicas por verter contaminantes a la red pública, y la cuantía puede llegar a los 3.000 euros en función de la gravedad del caso y del criterio del agente que intervenga.

La publicación ha generado decenas de comentarios divididos entre quienes desconocían la regulación y quienes justifican la práctica por ahorrar dinero.