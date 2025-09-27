Un nutricionista explica el "truco" para no volver a tener resaca nunca más

Iván HSR, nutricionista y creador de contenido, ha compartido en el podcast ‘Entre risas y decisiones’ su fórmula para acabar con la resaca antes de que empiece.

Durante una conversación con el presentador José ‘Chini’ Fernández, el experto desveló un método sencillo que, asegura, puede marcar la diferencia al día siguiente. “No es magia, es prevención”, advirtió antes de desglosar los pasos que cualquier persona puede seguir antes de salir de fiesta.

La clave, según Iván, está en preparar el cuerpo antes de la primera copa. “Si vas a salir, toma vitamina C antes; unos 2000 miligramos, que serían unas dos pastillas”, recomendó. A esto añadió la importancia de hidratarse con antelación: “Bebe mucha agua antes de salir, como un litro o litro y medio”. Con estas dos acciones previas, el organismo estaría mejor preparado para metabolizar el alcohol y reducir los efectos tóxicos que provocan la resaca.

Hidratación constante durante la noche

Durante la consumición de bebidas alcohólicas, el nutricionista insiste en mantener la hidratación. “Después de cada copa, toma unos 250 o 300 ml de agua, un vasito”, sugiere. Esta práctica, aunque sencilla, ayuda a contrarrestar la deshidratación que el alcohol provoca a nivel celular. Iván asegura que este hábito no solo reduce la resaca, sino que también protege los músculos de la deshidratación, algo que muchas personas desconocen.

Aunque el consejo ha generado interés, el experto advierte que no se trata de una licencia para abusar del alcohol. “No quiero que esto se convierta en una excusa para beber más”, aclaró. Su recomendación nace con una finalidad preventiva y educativa, no como una promesa de invencibilidad. “Al día siguiente, me lo agradeces”, concluyó, con la confianza de quien ha visto funcionar la fórmula en múltiples ocasiones.