Dasha, la niña de 11 años que ladra, aúlla, camina a cuatro patas y vive encerrada con ganado

Dasha tiene 11 años y vivía en un cobertizo lleno de ganado en una de las aldeas rusas del distrito Dmitrovsky de la región de Oryol. La niña hace ruidos en lugar de hablar, ladra, aúlla y no puede caminar sobre sus dos pies, por lo que camina a cuatro patas. En un descuido, logró escapar del encierro y fue encontrada "como un animal asustado" por una amiga de la familia que acudió a visitarles. Cuando fue trasladada al hospital, los médicos la encontraron en un estado terrible: No sabe cómo caminar, hablar o usar cubiertos. Tiene la columna vertebral deformada y no puede enderezar la espalda, por lo que se mueve como un animal a cuatro patas. No sabe lo que significa ir al baño, por lo que se han visto obligados a ponerle pañales, informa "Komsomolskaya Pravda"

Se comporta como un animal agresivo con los médicos, a los que ha atacado a mordiscos y arañados en varias ocasiones. Duerme en el suelo, se lanza hacia la comida como un animal salvaje y come con las manos. Se traga la comida con avidez, luego escupe y vuelve a comer. Además, sufre un agotamiento severo.