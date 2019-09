De la calle al estrellato: la vida de Monte

Monte es un cruce de terrier de dos años que no se imaginaba hace uno lo que el destino le tenía preparado. En 2018 fue rescatado mientras vivía en las calles de Las Cruces, Nuevo México, por el Animal Services Center of the Mesilla Valley. Posteriormente fue enviado a un albergue de Phoenix, Arizona, llamado HALO Animal Rescue, un refugio temporal para perros y gatos abandonados que fue fundado en 1994 por dos mujeres, Michel Herstam y Heather Allen, que reciben más de 4.000 perros al año rescatados de las calles en Estados Unidos. Allen, presidenta y directora ejecutiva de HALO Animal Rescue, dijo que la organización se asocia con ASCMV y otros refugios. «Por lo general, nos envían 50 perros a la vez y Monte fue parte de esa carga que llegó a nosotros el 26 de abril de 2018». «Llegó al refugio de Phoenix malito de tanto andar en las calles, aquí lo curamos y le tratamos con medicinas hasta que lo adoptaron en abril del mismo año. Únicamente lo tuvimos seis días en el refugio», dice a Efe Karen Corral, encargada de suministrar las medicinas y del cuidado de los animales en la institución. Desde ese momento su vida dió un giro de 180 grados y pasó de vagar por las calles de Nuevo México a prepararse para su debut como actor, y todo gracias a que enamoró a Mark Forbes, el entrenador de animales de «La Dama y el Vagabundo», quien con solo ver al animal supo que sería perfecto para el papel de Vagabundo. Según Allen, «sabíamos que lo consideraban una estrella, pero desconocíamos para qué proyecto», aunque estaba segura de que estaría en buenas manos; ya que cuando le vieron «fue súper amable. Cuando llegó saludaba a la gente inmediatamente. Le encanta la atención, los besos y sabe cómo sentarse y caminar con correa».