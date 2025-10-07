El PP defiende que hacen falta más plazas MIR, no solo aumentar las de Medicina

El PP ha criticado la medida anunciada hoy por el Ministerio de Sanidad de destinar 26,7 millones de euros a las universidades públicas para financiar 1.783 plazas de medicina. Además de que la medida "no es nueva" y que "la ministra ha decidido dejar el presupuesto en la mitad en apenas dos años", los populares critican que Sanidad sigue ignorando el problema real que hay en la Sanidad pública, que es la falta de médicos especialistas.

Una opinión en la que coinciden los sindicatos médicos, que además explican que ese déficit está causado por las pésimas condiciones de trabajo de los médicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), a las que la ministra hace oídos sordos negándose a aceptar las demandas de los médicos, como la de tener un estatuto propio. "No faltan médicos en España, lo que falta son médicos que quieran trabajar en la Sanidad pública", ha reiterado el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, en múltiples ocasiones.

"Lo que hace falta en España son plazas MIR para que esos estudiantes puedan especializarse y acceder a la sanidad pública, una oferta que depende de forma exclusiva del Gobierno de España", destacan desde el PP. Cabe recordar que, en la última convocatoria, pese a que se cubrieron todas las plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad, se estima que unos 4.600 profesionales no se pudieron incorporar al sistema y que, de hecho, solo había 9.007 plazas para los 14.612 aspirantes.

"Exigimos a la ministra-candidata que deje de hacer campaña con medidas cosméticas e ineficaces y de intentar escurrir el bulto para tapar su ineficacia achacando a las universidades públicas un problema que es solo su responsabilidad La cura al problema de la Sanidad pública la tiene a mano el Gobierno: que cumplan con su obligación y ofrezcan más plazas MIR, especialmente en la Atención Primaria, para fortalecer el SNS, una exigencia histórica del PP", señalan.

Según explicaba hoy Sanidad en un comunicado, el nuevo paquete de subvenciones "permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 922 plazas de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 219 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo real decreto". La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las 37 universidades beneficiarias.