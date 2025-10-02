Denuncian falta de personal en los Jugados de violencia machista para asumir sus nuevas competencias

El sindicato CC OO ha denunciado este jueves que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas no han previsto la dotación de más personal para atender, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los delitos contra la libertad sexual que deberán asumir a partir de mañana.

En un comunicado, señalan que con la incorporación de estos nuevos delitos se va producir un "significativo" aumento de la carga de trabajo y que no se ha atendido a las demandas de incremento del personal funcionario, algo que -advierten- provocará retrasos y peor atención a las mujeres víctimas, tanto de los delitos del entorno de la pareja o expareja, como de los delitos contra libertad sexual de nueva competencia.

Además, denuncian que también se va a extender la jurisdicción territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Badajoz, Mérida, Valladolid, Guadalajara, Córdoba, Lleida, Santiago de Compostela, León, Ciudad Real y Vilanova i la Geltrú a otros partidos judiciales de la misma provincia, con efectividad el 31 de diciembre de 2025.

En ellos, avisan, se va a ver incrementada la carga de trabajo con los delitos cometidos en otros partidos judiciales agrupados y para los que tanto el ministerio como las comunidades autónomas también "se han negado a incrementar" el personal que las atiende en las oficinas judiciales.

Así, CC OO ha denunciado las "pésimas condiciones laborales, retributivas y de salud laboral" del personal destinado en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en varios ámbitos territoriales, incluido el gestionado por el Ministerio de Justicia.