Desalojan una residencia de mayores en Badajoz por un incendio en las calderas

Los usuarios de la residencia de mayores Nuestra Señora de Perales de la localidad pacense de Arroyo de San Serván fueron desalojados en la noche del jueves tras declarase un incendio en las calderas exteriores y el depósito de gasóleo de las instalaciones.

Según ha informado el Centro 112 de Extremadura, el fuego se originó sobre las 22,30, momento en el comenzaron ha recibirse numerosas llamadas de alerta.

Efectivos del parque de bomberos de Mérida, pertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Badajoz, acudieron de inmediato al lugar y consiguieron sofocar el incendio sin que se produjeran heridos.

Gracias a su rápida intervención, se evitó que las llamas se propagaran a las instalaciones interiores. No obstante, y debido al riesgo por la proximidad del fuego, se procedió al desalojo temporal de los residentes hasta que

los bomberos comprobaron que no había afección por humos y que la habitabilidad de las instalaciones era la correcta.

Una vez finalizada la emergencia, todos los usuarios fueron realojados con normalidad en el interior del centro. Asimismo, cabe destacar que no se han registrado daños personales ni consecuencias estructurales relevantes.