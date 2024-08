El desconocido truco de los hoteles para dejar la mampara reluciente: estos son los productos de estar por casa que necesitas

Cada año, millones de personas transitan por los hoteles de todo el mundo, convirtiéndolos en un punto clave de descanso y refugio durante sus viajes. Con tal afluencia de huéspedes, la limpieza y el mantenimiento de las habitaciones se convierten en aspectos fundamentales para garantizar una experiencia placentera y segura. En este sentido, el equipo de limpieza juega un papel crucial, ya que su labor diaria no solo contribuye al confort de los visitantes, sino que también es esencial para mantener altos niveles de higiene.

Dentro de esta labor, la limpieza del baño adquiere una importancia particular. Este espacio, por su uso constante y la naturaleza de sus funciones, puede convertirse en un foco de contaminación si no se limpia adecuadamente. Un baño impecable no solo refleja el compromiso del hotel con la calidad, sino que también asegura la salud y bienestar de los huéspedes, dejando una impresión duradera que puede influir en la reputación del establecimiento.

En este sentido, la limpieza en este espacio no solo se hace necesaria en los hoteles, sino también en las casas. ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza al llegar a un hotel y ver la mampara de la ducha reluciente preguntarse que cómo es eso posible y que cómo logran ese resultado?

Bien, según ha desvelado el digital 'OkDiario', este truco que lleva a cabo el equipo de limpieza en los hoteles es más sencillo de lo que nos parece e, incluso, se realiza con materiales que todos tenemos por casa. Por ello, aquí te contamos qué necesitas para disfrutar de una mampara del plato de ducha más que reluciente.

Una limpieza de andar por casa

Según recoge el citado digital, la limpieza requiere una cualificación particular, y nada mejor que los trucos de los equipos de limpieza de los hoteles para mantener un hogar en excelentes condiciones de puclridad.

En este sentido, el digital anteriormente nombrado, ha desvelado cuál es el truco que estos profesionales llevan a cabo a la hora de limpiar la mampara de la ducha que, tal y como aseguran, y todos podemos corroborar, es de las primeras cosas que se ven nada más entrar al baño.

Con este sencillo truco casero, podrás transformar tu baño en un oasis de limpieza y bienestar. Solo necesitarás dos ingredientes que seguro tienes en tu cocina: vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Estos dos productos se combinarán para crear un limpiador natural y eficaz que dejará tus azulejos y mampara impecables.

Así, lo primero que deberás hacer es preparar la mezcla en un frasco con pulverizador, echando a partes iguales vinagre blanco y agua. A continuación, se deberá agregar una cucharada de bicarbonato de sodio y agitar bien el frasco hasta que este se disuelva.

Una vez preparada la mezcla mágica, habrá que aplicar el producto sobre la superficie a limpiar, prestando especial atención a aquellas zonas que estén más sucias que otras. Una vez rociado el producto sobre la superficie, habrá que dejar que este actúe durante unos 15-20 minutos para que penetre bien en la suciedad y sea capaz de disolverla.

Así, una vez transcurrido el tiempo estipulado, habrá que retirar la mezcla con abundante agua y ya disfrutarás de una mampara totalmente renovada que, casi con total seguridad, aparentará ser nueva a estrenar, luciendo así un baño limpio y perfecto, casi como de revista. Además, este producto de limpieza es versátil, ya que también se puede utilizar para limpiar azulejos, grifería, sanitarios e, incluso, el suelo del baño.