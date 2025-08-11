Un nuevo estudio revela las dos cosas que se suelen olvidar al viajar: “Pensamos guardarlas en el último momento y, fruto de las prisas, se acaban olvidando”

Llega el mes de agosto y miles de ciudadanos se preparan para marcharse de vacaciones. Ya sea un viaje por el país o fuera de las fronteras, los ciudadanos hacen uso de sus maletas para portar todo lo necesario durante su estancia lejos de casa.

Y es que las vacaciones son uno de los momentos más deseados del año. La necesidad de desconectar hace que muchos traten de hacer hueco en sus calendarios para marcharse por unos días de la rutina diaria.

Para ello, los ciudadanos preparan sus maletas con todo lo necesario. Ropa, productos de higiene, aparatos electrónicos y productos específicos para la zona donde se va a realizar el viaje son algunas de las cosas imprescindibles en una maleta.

No obstante, en muchas ocasiones se olvida de introducir productos necesarios. Se trata de un sentimiento de frustración más frecuente de lo que parece y que tiene una serie de consecuencias. Ante este error frecuente, una empresa ha determinado gracias a un estudio qué objetos son los 'más olvidados' entre los viajeros.

Los 'olvidos' de una maleta

Olvidarse de meter algo en la maleta es más frecuente de lo que muchos creen. En muchas ocasiones, cuando una persona prepara su mochila para marcharse de viaje se olvida de productos necesarios durante su estancia fuera de casa, generando un desembolso para sustituir dicho producto.

Ante esta situación para nada atípica, Radical Storage, la principal empresa de consignas de maletas de Europa 100% digital, ha realizado una encuesta que ha permitido extraer una serie de conclusiones sobre el equipaje de los europeos.

Tal y como revela la encuesta, de media, un viajero se suele olvidar de meter dos artículos esenciales cada vez que hace la maleta. Y es que estos 'olvidos' son la gran preocupación de los viajeros europeos. El 84% admite que es algo que le preocupa antes del viaje.

Este error, además, tiene una gran consecuencia: el ciudadano se ve obligado a hacer un gasto extra para reemplazar los artículos olvidados.

Los dos productos que más se olvidan

Dentro de estos fallos, existen objetos que se encuentran entre los más olvidados. Radical Storage apunta a que los productos de higiene dental, como el cepillo y la pasta de dientes, son los que se olvidan

con mayor frecuencia, hasta un 22% de las ocasiones.

A estos le siguen los cargadores, ya sea el del móvil, del portátil o de otros productos electrónicos (19%), el protector solar (18,3%), las gafas de sol (17,6%), el desodorante (15,5%), los auriculares (15,1%), los adaptadores de enchufe (14,1%), los analgésicos (13,7%), el champú y/o gel de baño (12,9%) y el botiquín de primeros auxilios (12,8%).

Sin embargo, la incógnita es el por qué. Desde la empresa de consignas de maletas apuntan a que estos despistes se suelen producir ya que estos productos se consideran los últimos a introducir en la maleta. "Probablemente se debe a que se trata de artículos que uno piensa guardar en el último momento y, fruto de las prisas, se acaban olvidando”, apunta Alessandro Seina, CEO de Radical Storage.

Las mujeres ayudan a los hombres a hacer la maleta

Por otro lado, Radical Storage también subraya un dato relativo al rol de género a la hora de preparar el equipaje para un viaje. En este sentido, el 75,6% de las mujeres encuestadas afirma que hace la maleta para su pareja hombre. En cambio, sólo el 58,8% de los varones ha señalado que prepara el equipaje de su compañera sentimental.

Asimismo, otro dato relevante que muestra el estudio es que el 71.7% de las personas admite que empaqueta cosas que no necesita al hacer la maleta, y que el 40% reconoce que se lleva ropa al viaje que después no llega a utilizar.

Recomendaciones para no olvidar nada en la maleta

Por último, desde la empresa alertan de que la mejor manera de evitar estos despistes es a través de una lista de productos, es decir, escribir una lista con todo lo que se debe incluir para asegurar que no se queda nada en casa.

En este caso, se trata de un hábito que el 72,9% de los viajeros europeos afirma que ya hace precisamente para evitar olvidarse de algo.