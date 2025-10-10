Detenida una joven en Italia por matar a sus dos bebés recién nacidos: los encontraron asfixiados dentro de un armario

Una mujer de 25 años ha sido detenida en Reggio Calabria, al sur de Italia, acusada de haber asesinado a sus dos hijos recién nacidos. Los cuerpos fueron encontrados por sus propios padres envueltos en una manta dentro de un armario, en el domicilio familiar ubicado en Pellaro, una localidad del municipio.

Según informó la Policía italiana, los bebés fueron hallados sin vida con claros indicios de asfixia, y las pruebas médicas confirmaron que nacieron vivos y murieron poco después del parto. Las cámaras de vigilancia revelan que la joven estuvo sola en casa entre las 19:00 y las 20:30 horas del 8 de julio de 2024, momento en el que se cree que dio a luz y cometió el crimen.

Las autoridades también investigan si la mujer mató a otro hijo en 2022, tras descubrir mensajes intercambiados con su pareja, quien también está siendo investigado por posible complicidad. Los textos revelan que la pareja tuvo fuertes desacuerdos sobre continuar con el embarazo, y que la mujer habría dado a luz en agosto de ese año y se deshizo del cuerpo del bebé. Unidades caninas especializadas buscan ahora restos en el terreno donde vivían y en los alrededores del domicilio familiar.

Los padres de la joven declararon no saber que su hija estaba embarazada, y fue ingresada en el Hospital General de Reggio Calabria por una hemorragia grave el mismo día en que se descubrieron los cadáveres. El caso ha conmocionado a la comunidad y sigue bajo investigación.