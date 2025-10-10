Un detenido por matar a golpes a un hombre en Nueva York confiesa que lo hizo porque quería "robarle el alma"

David Mazariegos, de 25 años, ha sido acusado de golpear hasta la muerte a un anciano en el metro de Nueva York. Durante la lectura de cargos, la fiscal adjunta principal del distrito de Brooklyn, SapnaKishnani, declaró que el sospechoso confesó haber cometido el crimen con la intención de “quitarle el alma” a la víctima.

El suceso tuvo lugar en la estación Jay Street-MetroTech, en el centro de Brooklyn, donde Nicola Tanzi, de 64 años, fue agredido mortalmente. Según las autoridades, Mazariegos reaccionó violentamente tras sentirse molesto por la forma en que Tanzi lo miró. El acusado habría golpeado a la víctima hasta dejarla inconsciente y continuado pisoteándola mientras permanecía inmóvil, según explicó Kishnani ante el tribunal.

La fiscal solicitó la prisión preventiva sin derecho a fianza, argumentando la gravedad del caso y el historial del acusado, quien enfrenta la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional. Durante la lectura de cargos, Kishnani detalló que Mazariegostambién confesó haber robado a la víctima tras la agresión.

Antecedentes y detención

Tras el homicidio, el acusado utilizó presuntamente las tarjetas de crédito de Tanzi para realizar una compra en una tienda Target antes de ser detenido por la policía en Times Square. En el momento de su arresto, los agentes hallaron en su poder una espada tipo katana con una hoja de 20 pulgadas de largo.

Según la policía, Mazariegos cuenta con 17 arrestos previos, entre ellos por presunto asalto, hurto menor y grafitis. La víctima, Nicola Tanzi, trabajaba para Metrotech BID, administrado por el Proyecto del Centro de Brooklyn, y colaboraba como acomodador en la parroquia St. Athanasius - St. Dominic. Su pastor le definió como “un hombre de fe” y “una persona que daba la bienvenida a los demás”. Su lugar de trabajo expresó en un comunicado su “profundo pesar” por su fallecimiento y trasladó sus condolencias a la familia.