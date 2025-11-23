Detenido en Irún (Guipúzcoa) como presunto autor de un robo en una clínica y quebrantar una orden de alejamiento

Un hombre de 40 años fue detenido el pasado viernes en Irun (Guipúzcoa) tras haber cometido un robo en una clínica de la localidad, de la que sustrajo entre otros objetos un ordenador portátil y un teléfono móvil, y comprobarse que había quebrantado una orden judicial que le prohibía aproximarse a su expareja.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron el pasado viernes, día 20, cuando se produjo un robo en una clínica de Irún a la que se accedió fracturando dos ventanas.

En la inspección ocular que se hizo del local se localizó un teléfono móvil a través del que, después de realizar diversas averiguaciones, se pudo determinar quién había sido el posible autor del robo.

El sospechoso fue localizado el viernes en esta localidad y se procedió a su arresto. Además, según se pudo comprobar, existía una orden judicial que le prohibía aproximarse a su expareja y la había quebrantado, por lo que también se le abrieron diligencias por este motivo. El detenido, de 40 años y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, fue puesto este sábado a disposición judicial, han informado las mismas fuentes.