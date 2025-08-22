Un doctor afirma que el fin de la calvicie podría llegar en "unos cinco años"

El doctor José Manuel Felices ha anunciado en su canal de TikTok un avance revolucionario contra la alopecia que podría significar el fin de la calvicie en aproximadamente cinco años. Según el especialista, la investigación en curso se centra en un tratamiento que no solo frena el deterioro de los folículos pilosos, sino que reactiva activamente su crecimiento, superando las limitaciones de las terapias actuales que principalmente ralentizan pero no revierten el proceso.

La revolución de las células madre

El procedimiento innovador utiliza células madre extraídas de la grasa que rodea al folículo piloso, las cuales actúan como mensajeros biológicos enviando señales de estimulación. Los investigadores buscan potenciar su eficacia combinándolas con ATP, una molécula clave en la producción de energía celular. "Es como ponerle a esa célula madre una batería externa para potenciar su efecto", explicó Felices en su video.

Los resultados en la fase preclínica con modelos animales son extraordinariamente prometedores, con mejoras visibles en el 100% de los ratones macho y en el 90% de las hembras. Aunque el estudio se encuentra todavía en etapa preclínica, el optimismo entre los investigadores es notable. El siguiente paso crucial será comprobar la seguridad, eficacia y viabilidad del tratamiento en humanos antes de su posible integración en la práctica médica rutinaria.