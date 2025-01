Dos activistas climáticas vandalizan la tumba de Charles Darwin en la abadía de Westminster

Dos activistas climáticas han vandalizado este lunes la tumba de Charles Darwin en la emblemática abadía de Westminster, en Londres, como forma de protesta contra el calentamiento global y el incumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el clima, específicamente el Acuerdo de París que fija un límite máximo de 1,5 ºC en el aumento de la temperatura global.

Las activistas, identificadas como Alyson Lee (66 años) y Di Bligh (77 años), vestían camisetas blancas de la organización ambientalista Just Stop Oil y escribieron con pintura naranja el mensaje "1,5 está muerto" sobre la tumba del célebre científico. Este acto ha sido difundido por la propia organización a través de sus redes sociales.

Di Bligh, antigua directora ejecutiva del Ayuntamiento de Reading, justificó su acción destacando que 2024 fue registrado como el año más caluroso de la histori ha hecho un llamamiento para actuar frente a "las corporaciones y los multimillonarios" advirtiendo de que si no, "la humanidad no podrá adaptarse a lo que se avecina". Bligh citó una frase atribuida a Darwin: "No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio, la que utiliza los recursos a su alcance y coopera frente a las amenazas comunes".

Esta protesta forma parte de una ola de actuaciones organizadas por grupos ecologistas en Europa en los últimos meses, las cuales han incluido desde bloqueos de carreteras hasta la vandalización de monumentos y obras de arte, en un intento por llamar la atención sobre la emergencia climática.