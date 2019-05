Dos años durmiendo con 80.000 abejas en la pared del dormitorio

Una familia ha vivido con 80.000 abejas tras la pared de su dormitorio durante dos años. Un zumbido constante que procedía del interior de las paredes de la vivienda de un matrimonio de Pinos Puentes, en Granada, llevó a los propietarios a solicitar los servicios de un experto. El apicultor que se desplazó hasta la casa descubrió tras las paredes de uno de los dormitorios un enorme enjambre formado por más de 80.000 abejas.

"Para tener un enjambre así de grande han podido estar con el zumbido en la oreja un año", ha asegurado el apicultor Sergio Guerrero, que fue quién se hizo cargo de los insectos.

Pese a que el ruido era constante y no les dejaba dormir, nunca llegaron a imaginar lo que ocurría dentro de las paredes de su cuarto. Guerrero reconoce que no es habitual enjambres tan grandes: "no puedo comprender cómo han estado conviviendo con esa cantidad de miles de abejas durante cerca de dos años".

Sergio Guerrero ha retirado en Granada más de medio millón de abejas en lo que va de año y explica que "una reina es capaz de poner hasta 1.400 huevos diarios". Además, reconmienda que, ante el más mínimo indicio, lo importante es ponerse en manos de un experto. "Que no se les ocurra ni fumigar, ni toquetear, ni hacer nada", recomienda el apicultor. La temperatura de los últimos años ha provocado que la temporada de enjambres pase de dos meses a más de medio año.