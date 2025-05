Edu Saz, arquitecto: "Ni se te ocurra comprar un piso anterior a 1985 sin pedir este documento a los vecinos"

La compra de una vivienda es una de las decisiones económicas y personales más importantes de nuestras vidas, y más en estos momentos. Más allá de la distribución interior, la luz natural o si el piso tiene reforma, existen muchos otros elementos, a menudo ignorados, que pueden condicionar profundamente nuestra experiencia como propietarios primerizos.

Así lo advierte el arquitecto Edu Saz, quien ha generado gran repercusión en redes sociales al lanzar una advertencia clara.

Según Saz, fijarse solo en el interior del piso es un error común, los costes más grandes no están dentro de tu casa, sino que están en el edificio. En construcciones anteriores a 1985, cuando aún no se aplicaban normativas más estrictas en materia de aislamiento, accesibilidad o seguridad estructural, los riesgos que no encuentras a primera vista pueden ser los más importantes.

Los documentos más importantes antes de firmar un contrato

Uno de los puntos más importantes que destaca este arquitecto es la importancia de consultar el acta de la comunidad de propietarios, un documento que recoge todas las decisiones tomadas por los vecinos, incluyendo obras aprobadas, derramas futuras, impagos y el estado de la Inspección Técnica del Edificio (ITE). Esta última, obligatoria para inmuebles de más de 45 años, puede marcar la diferencia entre una compra tranquila y transparente y una llena de gastos inesperados.

Saz explica que si la ITE ha resultado desfavorable, la comunidad está obligada a realizar reformas estructurales, que suelen financiarse con derramas repartidas entre todos los vecinos.

Y lo más importante es que si esa obra se ha aprobado antes de que tú compres el piso, el vendedor debería asumir ese coste. Pero si no conoces esa información y no la reclamas, podrías heredar una deuda significativa sin saberlo.

Los datos que no te cuentan antes de comprar una casa

El arquitecto también insiste en revisar ocho aspectos del edificio antes de que no puedas echarte atrás. Cada uno de ellos puede esconder señales del estado real del inmueble, la fachada, aislamiento térmico, portal, zonas comunes, ascensor, instalaciones generales, entorno y, por supuesto, los documentos comunitarios.

Fachadas agrietadas o sin aislamiento reflejan no solo un problema estético, sino un alto consumo energético. Portales sin accesibilidad adaptada pueden suponer una reforma costosa en el futuro, obligatoria por ley. Y unas instalaciones antiguas podrían requerir renovación inmediata por razones de seguridad.

Factores externos del inmueble

También alerta sobre la importancia de ser conscientes sobre el entorno social del edificio. El perfil de los vecinos, la existencia de okupas o la conservación del barrio, son factores que inciden directamente en el valor a largo plazo de la propiedad y en la calidad de vida.

Nos recuerda que una compra inteligente requiere una visión más allá del piso en sí, una inversión segura empieza por preguntar lo que casi nadie pregunta.