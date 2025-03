Enase Okonedo, Premio Harambee 2025: «La educación y la familia son fundamentales para la igualdad en África»

La profesora y economista, primera decana de la mejor escuela de negocios de Nigeria y que compagina su trabajo docente e institucional con la mentoría de mujeres que aspiran a ocupar puestos de liderazgo en gestión, negocios y servicio público, ha sido galardonada con el Premio Harambee 2025 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana.

¿Qué influencia tuvo su familia y su educación para llegar a ser decana de la Lagos Business School y actual rectora de la Universidad Panatlántica?

Todo lo que soy hoy se debe a los valores que aprendí en mi familia. Al provenir de una familia numerosa de ocho hijos (soy la pequeña de los hermanos), aprendí valores fundamentales como el cuidado y la preocupación por los demás, la empatía, la consideración y el actuar de manera altruista, haciendo cosas que benefician tanto a uno mismo como a los demás, no solo a uno mismo. Por eso, podría decir que la base de la pasión de mi vida que me ha llevado a los puestos de responsabilidad que he desempeñado la sentaron mis padres y mi abuela, y tengo con ellos una inmensa deuda de gratitud por haberme criado para ser también una firme defensora de los derechos de la mujer. Mis padres creían firmemente que las mujeres podían contribuir al desarrollo económico y social de sus familias y de nuestra nación, y me enseñaron a creer en ello.

Además, mi formación académica, especialmente mi exposición a entornos internacionales de aprendizaje, me ha proporcionado una perspectiva amplia y la capacidad de navegar en contextos profesionales complejos. Creo que esa experiencia internacional y la sólida base ética que recibí en el hogar, han influido sin duda en mi estilo de liderazgo.

¿Es la familia el primer freno para la igualdad de la mujer en África?

En muchos casos, sí. Al final, las familias juegan un papel significativo en la formación de los roles y expectativas de género desde la edad más temprana. Las normas y tradiciones culturales dentro de la sociedad africana a veces refuerzan la idea de que la principal responsabilidad de la mujer está en el hogar, lo que limita su capacidad para alcanzar niveles más altos de educación. Por ponerte un ejemplo: yo realicé la secundaria en lo que en Nigeria denominamos una “escuela de la unidad”, donde se reúne a estudiantes con buenas calificaciones de todo el país para fomentar la unidad nacional y donde se imparte una educación de alto nivel. Allí conocí a chicas muy inteligentes de las que, por desgracia, no todas se quedaron para completar su educación. Varias se fueron para casarse a temprana edad, y de las que sí completaron los años con nosotros, algunas no podían aspirar a una educación superior, ya que estaba previsto que se casaran al finalizar la secundaria, aproximadamente a los 16 años de edad.

Para ellas hablar de una futura carrera era sólo un sueño, ya que en sus tribus o regiones se consideraba que las mujeres no necesitaban recibir la misma educación que los hombres. Esto fue una revelación desconcertante para mí, ya que mi madre y mis hermanas trabajaban fuera de casa, conciliando la educación de los hijos y la gestión de sus hogares con sus carreras profesionales.

Por eso, esta no es una realidad universal. Muchas familias están evolucionando y reconociendo la importancia de educar a las niñas y fomentar su desarrollo profesional. Para superar esta barrera, la educación y la concienciación en el ámbito familiar son fundamentales. Se debe alentar a los padres y tutores a apoyar las aspiraciones de sus hijas tanto como las de sus hijos.

¿Qué desafíos ha enfrentado en su trayectoria profesional debido a su género?

Uno de los mayores desafíos ha sido desenvolverme en espacios donde el liderazgo es predominantemente masculino. En ocasiones, he tenido que demostrar mi competencia más que mis colegas hombres para obtener el mismo nivel de respeto y reconocimiento.

Ha habido momentos de sesgos inconscientes y suposiciones de que mi estilo de liderazgo sería menos efectivo por mi género. Sin embargo, he aprendido a convertir estos desafíos en oportunidades para demostrar quién soy de verdad y las capacidades que tengo, mostrando que el liderazgo efectivo no está definido por el género, sino por la visión, la competencia y el compromiso.

En un ámbito mayoritariamente masculino como es el mundo de los negocios, ¿qué ha supuesto para usted enseñar a hombres? ¿Cómo ha sido su relación con ellos?

Enseñar en un campo dominado por hombres ha sido tanto un desafío como un privilegio. Me ha permitido contribuir a cambiar las perspectivas sobre el papel de la mujer en el liderazgo y los negocios. Y me ha permitido también hacer preguntas que antes nadie había planteado.

Mi relación con colegas y estudiantes varones ha sido, en general, positiva. Aunque ha habido momentos en los que he tenido que afirmar mi autoridad con mayor firmeza, también he sido testigo de un cambio de actitud, con muchos hombres convirtiéndose en firmes defensores de la inclusión de género. En este sentido, diría que mi carrera en el mundo académico ha sido un testimonio del progreso que hemos logrado y de los desafíos que aún tenemos por delante en Nigeria. Como primera decana de la Lagos Business School y, más tarde, la primera rectora de la Pan-Atlantic University, he transitado espacios en los que las mujeres estaban históricamente sub-representadas. Estos hitos no han sido sólo logros personales; son también indicadores de cambio, lo que significa que el liderazgo no debe limitarse al género, sino que debe impulsarse por la competencia, la visión y el impacto.

A lo largo de sus 30 años de carrera, ¿cómo ha evolucionado la percepción y el papel de la mujer en el ámbito educativo y financiero en Nigeria?

Ha habido un progreso significativo en las últimas tres décadas. Cuando comencé mi carrera, era raro ver mujeres en roles de liderazgo en educación y finanzas. Hoy en día, más mujeres ocupan cargos ejecutivos y están haciendo contribuciones impactantes en estos sectores.

Las políticas e iniciativas que promueven la inclusión de género, como algunas que impulsé durante mi etapa como decana, han sido clave en este cambio, pero aún queda trabajo por hacer. Ahora las mujeres tienen más acceso a la educación y al mentorazgo, aunque persisten barreras culturales y sistémicas. Promover la igualdad de las mujeres no es responsabilidad exclusiva de ellas; es un esfuerzo colectivo. Todas debemos desempeñar un papel, ya sea como mentoras, formuladoras de políticas, educadoras o aliadas.

El Premio Harambee 2025 financiará proyectos de formación para mujeres en la comunidad rural de Iloti. ¿Qué tipo de programas se implementarán y cómo contribuirán al empoderamiento de estas mujeres?

En Iloti, que está al sur de Nigeria, al igual que en la mayoría de las comunidades rurales, las mujeres están en gran parte desempleadas, salvo en la agricultura de subsistencia, que no les proporciona lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Más allá de la educación primaria, si es que tienen alguna, la mayoría de esas mujeres no tienen ninguna capacitación formal. Se casan a una edad temprana o se unen a la creciente población de jóvenes desempleados y sin formación.

Por eso, la generosa donación de René Furterer y el trabajo de Harambee (con sus colaboradores y donantes), permitirá instalar en la escuela de formación profesional de la zona electricidad alimentada por energía solar para garantizar el suministro continuo de energía, que sufre importantes cortes a lo largo del día. Esta escuela ofrece a las mujeres la oportunidad de adquirir habilidades técnicas, lo que las capacita para conseguir un empleo o convertirse en trabajadoras autónomas y mejorar las condiciones de vida de sus familias. También pueden apoyar la educación de sus hijos, mejorar sus posibilidades de educación superior y aumentar su capacidad de ingresos.

Además, los programas de mentorazgo las conectarán con emprendedoras y profesionales exitosas que podrán guiarlas en su camino. Al dotarlas de conocimientos y habilidades prácticas, estos programas ayudarán a romper el ciclo de pobreza y dependencia, permitiendo que las mujeres sean agentes activos en la economía local.

¿Podría dar algún ejemplo de algún caso que conozca de cómo su labor ha impactado en la vida de mujeres jóvenes?

Tendría muchas historias, que son además las que me han animado a seguir compaginando mi carrera con un acompañamiento personal a tantas jóvenes que han pasado por mis clases. Una que destacaría es la de una joven que asistió a Lagos Business School gracias a un programa de becas. Provenía de un entorno desfavorecido y enfrentó todos los obstáculos que te puedas imaginar para llegar, finalmente, a acceder a una educación de calidad.

Como con otras personas, me impliqué para tratar de ayudarle en su situación concreta –sus miedos, sus inquietudes, sus talentos– y que aprovechara al máximo la formación y las oportunidades de networking proporcionadas por nuestros programas. Después de un camino de trabajo excelente y buenas decisiones, logró obtener un puesto de liderazgo en una empresa multinacional. Hoy en día, no solo ha alcanzado el éxito en su carrera, sino que comparte mi pasión de acompañar a otras mujeres y también participa activamente en iniciativas de mentoría. Este efecto multiplicador de empoderamiento y oportunidades, más allá de mis logros personales, es para mí el mayor impacto.

¿Cómo ve el futuro de la mujer africana en posiciones de liderazgo en los próximos diez años, y qué acciones son necesarias para acelerar este progreso?

Soy optimista sobre el futuro de las mujeres africanas. Cada vez más mujeres están rompiendo barreras en diversos campos. En Nigeria, se han logrado avances significativos para promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres en varios sectores. Sin embargo, persisten los desafíos: las normas sociales y las barreras estructurales siguen impidiendo que las mujeres desarrollen todo su potencial económico.

Abordar estos desafíos requiere una acción deliberada: políticas que respalden la equidad de género, culturas organizacionales que acepten la diversidad y comunidades que alienten a las mujeres a liderar. También requiere una defensa continua, campañas de concienciación pública y participación comunitaria para cambiar las percepciones y promover la inclusión.

¿De qué manera la comunidad internacional puede apoyar las iniciativas para promover la igualdad de género en África?

La comunidad internacional puede desempeñar un papel clave proporcionando financiamiento y apoyo técnico a iniciativas que empoderen a las mujeres. La inversión en educación, programas de mentoría e iniciativas de emprendimiento diseñadas específicamente para mujeres puede generar un impacto duradero. También es fundamental establecer alianzas con organizaciones locales, como hace Harambee, que comprendan el contexto cultural y social.

Y, además, harían falta muchas entrevistas como esta. Es fundamental amplificar las voces de las mujeres africanas en plataformas y medios fuera del continente, entrar en la conversación global. Sólo escuchando a mujeres, cada una con su historia, su trayectoria y sus ideas, se cambiarán ciertas narrativas que nos lastran a las mujeres africanas. Y esa visión más realista ayudará también a impulsar los cambios que necesitamos para lograr la igualdad de género.