Encontrar las diferencias entre dos imágenes que son prácticamente idénticas es uno de nuestros juegos favoritos. Además de reforzar la agudeza mental, si lo consiguen es un síntoma probable de que tengan una inteligencia superior de procesamiento visual.

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese una sopa de letras como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. Si algo bueno tienen estos juegos, es su futilidad, su nula relevancia en la vida normal: afortunadamente, que no valgan para nada, nos ayuda a tener una vía de escape en la que poder esforzarnos con un objetivo concreto, pero sin consecuencias malas en caso de no poder cumplir.

A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Si encuentras las 8 diferencias tienes una inteligencia superior

Y aquí va la imagen de hoy, una "tierna" familia de trogloditas cenando alrededor del fuego, y ha sido extraída de la web de GENIAL y Pinterest.

(Las soluciones las podrán encontrar al final de este artículo, ¡pero no hagan trampas, nada de ir directos a por ellas!)

Encuentra 8 diferencias trogloditas Pinterest y GENIAL

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.

Son una fuente de conocimiento. La mayoría de las veces, los pasatiempos además de entretener también enseñan, dando a conocer palabras, conceptos o hechos históricos que nos eran desconocidos de forma más amena.

Soluciones

El pelo de la chica es mucho más largo por la parte de atrás en la primera imagen.

La falda de la chica en la primera imagen tiene una raya más que en la segunda.

En la segunda imagen, la chica troglodita solo tiene 3 dedos, mientras que en la primera tiene 4.

El fuego en la segunda imagen tiene una llama naranja menos (por la parte del medio).

La chuleta que se está comiendo el troglodita de la derecha no tiene hueso en la segunda imagen.

En la segunda imagen, el troglodita de la derecha tiene un pelo horizontal menos en el brazo.

En la segunda imagen, el troglodita de la derecha tiene un lunar menos en el traje.