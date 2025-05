Enfermería pide en el Congreso aumentar en número de profesionales especialistas en salud mental

La responsable del Área de Salud Mental del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería (CGE), María del Mar García, ha demandado este martes un aumento del número de enfermeras especialistas en salud mental, ya que el abordaje "holístico" que hacen estas profesionales, valorando al paciente desde una perspectiva biopsicosocial, permite la detección precoz de problemas y el mejor pronóstico de los mismos.

En España, la ratio es de 5-6 enfermeras de salud mental por cada 100.000 habitantes, una cifrainsuficiente para cubrir las necesidades de cuidados de la población.

"Hay un total de 6.500-6.600 enfermeras especialistas en salud mental, pocas. Este año, en la convocatoria de las plazas EIR, hubo 2.701 plazas. De ellas, solo 351 fueron para salud mental", ha señalado García ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, reunida en el marco de la subcomisión para mejorar la protección, promoción y la atención integral de la salud mental.

En esta línea, ha comentado que la especialidad no está implantada de forma regular en toda España, pues hay comunidades como Castilla y León, Navarra y Cataluña en las que no existe la categoría de enfermera de salud mental. A su vez, en otras comunidades, aunque exista la categoría todos los puestos de enfermería en los servicios de salud mental no están ocupados por enfermeras especialistas.

Este perfil es esencial dado que actúan tanto en el ámbito intrahospitalariocomo en la comunidad (centro de salud mental, hospital de día, centros de día, visita a domicilio…) para acompañar a personas con trastorno mental grave (psicosis, trastornos de conducta alimentaria…), así como en los procesos de recuperación de cuadros leves-moderados.

Como ha advertido García, la salud mental de la población "está bastante afectada". Haciendo referencia a distintos estudios, como el elaborado por la Confederación Salud España y Fundación Mutua Madrileña en 2023, ha apuntado que 47% de la población ha sufrido alguna vez un ataque de ansiedad o de pánico,el 42% ha tenido una depresión, el 37% ha sufrido padecido ansiedad prolongada en el tiempo, el 14,5% presenta ideación suicida o ha tenido algún intento autolítico y el 9% se autolesiona.