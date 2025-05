Ernesto Torres, psicólogo: "En las amistades también tiene que haber conversaciones incómodas para que perduren"

En todo relación personal llega un punto en el que el desagrado por cualquier razón es obvio y, para tratar de no herir al prójimo, lo mantenemos en secreto. Sin embargo, este efecto de bola de nieve va dando más importancia de la que tiene a este inconveniente y es así como, inexorablemente, cuando la cuerda no deja de tensar, esta variable es el detonante del fin de dicho vínculo. Es así como, en muchas ocasiones, la mejor terapia es la palabra y el uso de esta desde el máximo respeto. Hablar nos hace humanos y sobrepensar algo tanto, no inhibe de esta cualidad.

El psicólogo Ernesto Torres, licenciado en psicología, y especialista en psicoterapia breve sistémica, que acumula millones de visitas en sus redes sociales, indagó en esta idea en uno de sus videos más populares. Concretamente centró el foco de su atención en las amistades tóxicas que ignoran esta clase de circunstancias y, sin quererlo, empeoran la situación notoriamente. En este sentido, el profesional se apoya en un caso suyo personal para reforzar el pensamiento emergido y cómo fue capaz de hacerle frente. Por el contrario, antes de entrar en materia, hace falta destacar la posibilidad con la que jugamos en este sentido.

Y es que, es probable que la persona a la que nos dirigimos no se encuentre en la misma sintonía que nosotros y esa clase de incidentes no sean vistos como un serio problema cuando, desde fuera, claramente lo pueden llegar a ser. Es importante tener esto en mente, pues su posibilidad es latente. Y, de esta forma, el remedio a corto plazo puede ser peor que la enfermedad, pero la salud mental se encuentra por encima de todas estas particularidades.

Su caso personal: una amistad y una conversación

Torres sitúa esta información en una relación entre su persona y un amigo suyo que realizaba constantemente "comentarios pasivo-agresivos", como él los llama, con una connotación graciosa. "El problema es que yo había estado malamente omitiendo este tipo de conductas", asegura el psicólogo. Por el contrario, ante esta negativa que siguió incrementando con el paso de los días, durante un viaje que llevaron a cabo un grupo en el que el susodicho estaba presente notó la frecuencia con la que estos comentarios se decían. "Estuve tanto tiempo con él que me di cuenta de la cantidad de veces por día que se refería a mi", añade.

Como consecuencia, nuestro protagonista se aventuró a hablar con el amigo para hacerle notar su hartazgo y pedirle por favor y con todo el respeto posible que dejara de hacer esas observaciones molestas. "He notado que últimamente hay mucho de este tipo de comentarios, la verdad es que me incomodan muchísimo, la realidad es que no me hacen sentir bien", fueron las palabras que le comentó a su allegado. La respuestas fue todavía más imprevista pues este le indicó que tenía que trabajar más en su seguridad para que no le importaran esos comentarios. Tras varios segundos más de conversación la conclusión fue clara pues su amigo le dijo lo siguiente: "Si te alejas de mi y me dejas de hablar ni cuenta me voy a dar".

La importancia de saber leer las conversaciones

"Si alguien te está diciendo que le encantaría que cambiaras algo de ti para poder convivir mejor es por que te quiere en su vida", asegura. Por lo que, en este tipo de casos, las conversaciones en una amistad han de ser vistas desde un ángulo constructivo y no un prisma destructivo, pues este último no ayuda a nada. Otro factor que destaca Torres es que las "amistades deben ser por compatibilidad y no por antigüedad" así que este asunto no debe ser un impedimento para llevar a cabo una conversación con respeto. "Yo sé que va a ser incómodo pero es con la finalidad de que esa relación sea saludable y pueda permanecer a largo plazo", concluye.