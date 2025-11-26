Anticorrupción investiga las irregularidades en la contratación pública en el CNIO

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción estima que los hechos denunciados tienen la suficiente entidad como para investigar un posible delito.

La denuncia fue presentada por un ex alto cargo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el pasado junio contra otros antiguos directivos del área económica organismo y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.