Acción de Gracias 2025: los mejores sitios para celebrarlo en Madrid

En los últimos años, Acción de Gracias ha pasado de ser una cita casi exclusiva de la comunidad norteamericana a convertirse en una excusa perfecta para reunir a familia y amigos entre semana. Muchos restaurantes y hoteles de la capital se han subido a la tendencia con menús cerrados, servicio para llevar e incluso celebraciones repartidas en varios días para adaptarse a agendas apretadas.

A medio camino entre la nostalgia por la tradición estadounidense y el gusto madrileño por las reuniones largas de mesa y mantel, la ciudad se llena de propuestas que reinterpretan el clásico pavo con gravy o lo reproducen al pie de la letra. Hemos recopilado algunos de los lugares que más están sonando para que solo tengas que elegir el plan que encaja contigo.

Dónde celebrar Acción de Gracias 2025 en Madrid: cuatro direcciones que tienes que conocer

Hotel URSO & Spa

Para quienes quieren vivir Acción de Gracias como una ocasión muy especial, el Hotel URSO apuesta por una cena más sofisticada. Es un plan de ticket algo más elevado, ideal si buscas un ambiente elegante, servicio de hotel de cinco estrellas y una puesta en escena cuidada al detalle. Según cuenta la creadora de contenidos estadounidense @bettyabroadd, varios de sus amigos han ido otros años y han salido encantados con la calidad de la comida y el clima "celebración en familia, pero versión lujo".

James Joyce Irish Pub

Si lo que te apetece es un ambiente más relajado, con pinta en mano y pantalla de deportes de fondo, el clásico James Joyce Pub organiza una cena de Acción de Gracias con menú completo, pero en clave pub de toda la vida. Este año ofrecen dos turnos en dos días distintos (27 y 28 de noviembre), así que es perfecto si trabajas hasta tarde o si quieres celebrar con grupos diferentes. La idea es que se mantenga el mismo espíritu de Thanksgiving, pero con cero presión de protocolo.

Mazal Bagels

Para un plan más desenfadado (y muy foodie), Mazal Bagels se suma a la fiesta con un menú especial de Acción de Gracias el propio día de la festividad. Los tickets rondan los 30 a 40 euros y se pueden comprar online. Además, tienen un formato que soluciona la vida a los anfitriones caseros: ofrecen la opción de encargar el menú para llevar, de manera que puedes hacer tu cena de Thanksgiving en casa sin pasar el día entero cocinando. Solo hay que entrar en su web, hacer el pre-order y recoger la comida antes de la celebración.

BiBO Madrid (Dani García)

Si buscas una versión gastronómica y viajera del clásico menú estadounidense, BiBO Madrid, el concepto más cosmopolita de Dani García, prepara un menú especial de Acción de Gracias que solo se servirá el 27 de noviembre. La propuesta es una reinterpretación contemporánea de los imprescindibles de esta fiesta: una selección de entrantes inspirados en la costa Este (por ejemplo, marisco al estilo clásico y guiños a recetas de Maryland), una sopa cremosa al estilo Nueva Inglaterra y un plato principal centrado en el pavo asado, acompañado de los lados más icónicos: puré de patata, pan de maíz, judías verdes, zanahorias glaseadas y salsa de arándanos con un toque andaluz.

Todo ello con el sello Dani García: técnica cuidada, producto protagonista y ese punto creativo que convierte Acción de Gracias en una experiencia gastronómica completa, más allá del simple "menú temático". Con estas cuatro opciones, en Madrid solo te queda decidir si quieres un Thanksgiving chic de hotel, un pub ruidoso y acogedor, un bagel shop con opción "take away" o un homenaje de alta cocina a la tradición norteamericana.