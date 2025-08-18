Esta es la frase más utilizada entre los clientes y que molesta a los trabajadores: “El que la inventó se coronó”

Ir a un bar o a un restaurante es un momento de descanso y relajación en el que se abandona la rutina para disfrutar de un rato agradable o, al menos, esa es la intención. Lo que debe ser un momento de tranquilidad a veces acaba siendo un momento tenso y de enfrentamiento. Las disputas entre trabajadores y clientes son más habituales de lo que uno podría esperar y desear. Sin embargo, el culpable no siempre está claro.

El enfrentamiento puede venir provocado por múltiples motivos. Puede ser un simple malentendido, pero también una falta de respeto por alguna de las dos partes. En este sentido, hay una frase que se repite desde décadas atrás: "El cliente siempre tiene la razón". Mariluz Herrera, una trabajadora de la hostelería, se manifestó contundentemente contra esta afirmación tan habitual y con la que no está nada conforme: "Necesito soltar esto".

¿Los clientes siempre llevan la razón?

Explica que no es algo particular: "Quiero hablar de todos los gremios que trabajamos de cara al público". Tras ello, muestra su descontento con la mencionada expresión de forma irónica: "Por el amor de Dios, señores, el que inventó la frase de 'el cliente lleva siempre la razón' se coronó". Niega que esto sea así: "No llevaba razón, los clientes no llevan la razón y vamos a parar ya con la frasecita porque no, señores clientes, no la lleváis".

Hace una pequeña autocrítica sobre el sector: "Que hay camareros más simpáticos y otros menos simpáticos, verdad". Sin embargo, explica que también ocurre en el otro lado: "También hay clientes simpáticos y menos simpáticos, muchos maleducados y muchos que se creen con el derecho, por 20 euros que se han gastado, de mandarte a la mierda o decirte p...". Como explica esta trabajadora, pagar no permite tener barra libre para faltar al respeto.

Esta es la otra frase estrella de los clientes

Su queja no acaba ahí: "Luego viene lo mejor". Hace mención a otra frase muy repetida: "Os voy a poner una reseña". Niega su credibilidad: "Señores, si la mayoría de veces que ponéis una reseña son mentira o distorsionáis vuestra realidad, un universo paralelo". Incide en la mentira: "La mayoría de las veces os inventáis lo que os da la gana". "La pena es que no todo el mundo os puede contestar y por eso ponéis lo que queréis", lamenta.

Sin embargo, reconoce que a veces surgen efecto: "Por desgracia, hay empresarios que sí se las creen y le da prioridad a las reseñas". Explica cómo funcionan: "Muchas veces le dices a tu primo o tu amigo que ponga las reseñas, tanto buenas como malas". Su enfado viene por las consecuencias de las reseñas: "Hacéis que la gente está haciendo su trabajo para ganarse el pan se sientan una mierda e impotentes".

Ataca a los que ponen reseñas falsas

"Se podría decir que las mierdas y los maleducados sois vosotros, pero no podemos", protesta. Explica el motivo por el que no es posible contestar: "Luego viene el típico que te dice que tenías que haber tenido más paciencia". Pone varios ejemplos durante el vídeo, centrándose principalmente en aquellos que exigen una rápida atención por tener prisa cuando hay clientes delante: "Haber venido antes".

Concluye de manera contundente: "Hay infinidad de cosas que tenemos que aguantar, vamos a parar ya, por eso la gente no quiere trabajar en hostelería ni en nada que tenga que ver con estar de cara al público porque quemáis a todo el mundo".