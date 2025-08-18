Una española hace un crucero por Egipto y alucina con lo que se encuentra en su habitación del barco: “¿Qué es esto?”

Todo el mundo quiere que lleguen las vacaciones para poder vivir un descanso. Las opciones para disfrutar del mismo son muy varias e influyen varios factores como el económico. También los gustos, mientras que algunos prefieren opciones más tranquilas para recuperar energías, otros optan por experiencias mucho más movidas e intensas. Incluso una misma actividad puede ser llevada a cabo de manera diferente según la persona

Si se habla de movimiento, hay una que destaca ya que ni siquiera se está parado en movimiento: los cruceros. Incluso durante la noche, momento de recargar las pilas, el barco está en movimiento. La embarcación se detiene al llegar a los puertos de las ciudades, pero no la actividad porque se aprovecha para visitar las propias ciudades. Dependiendo del lugar escogido, pueden aparecer varias sorpresas. Una se llevó la creadora de contenido Marta Oliete, que compartió su crucero por Egipto en su cuenta de TikTok.

Así es un crucero por Egipto

La joven narra en su vídeo todo su día al completo: "Buenos días, hoy nos levantamos a las cinco de la mañana porque nos vamos porque nos vamos al templo de Edfu". Detalla actividad: "A desayunar té con pastas, que nos invita la casa". Alucinó al ver el templo: "Es el mejor que vi o por lo menos el más impactante". "Había una cola del copón porque luego todo el mundo tenía día de navegación, pero merecía la pena", explica.

Sin embargo, resalta un punto negativo: "La cola estaba llena de comerciantes y agobian un poquito". Incluso detalla este templo: "Es el segundo más grande de Egipto y está dedicado al dios Orus, mi favorito". Incidía en lo espectacular que es: "De verdad, chicos, está super bien conservado e impacta un montón". Tras ver el templo, Marta volvió al barco: "Se lía una para conseguir autocares que mirad lo que nos tocó".

La sorpresa en el barco

Narra lo primero que hizo al regresar a la embarcación: "Desayunito rico en el barco, he de decir que desayuné súper bien". Explica por el motivo que lo resalta: "En otras comidas lo he pasado un poco mal". Una vez que la tripa estaba llena, volvió a su habitación. Explica que recibe un regalo hecho de forma manual: "Vamos a ver que animal nos han dejado". Sin embargo, no era un animal en este caso.

"Es un bebé", afirmaba prácticamente gritando. Se ríe, pero no parece gustarle demasiado: "¿Qué es esto? Qué desagradable", afirma mientras lo enfoca. Está hecho con toallas y situado en la almohada de la cama. Es una forma curiosa de dejar las toallas a los clientes, que incluso pueden asustarse. "No me gustó mucho" sentencia. El resto de la mañana no fue muy estresante: "Mañana de piscina hasta la hora de comer aprovechando el buen tiempo", señala en el vídeo.

Así se alimenta una española en Egipto

"Me he alimentado a base de sopas y arroces porque las especias me sientan muy mal", resume sobre su comida durante el crucero. Las especias son típicas de dicho país, pero no todo el mundo las soporta por su potente sabor. Por la tarde pasaron por un lugar emblemático: "Atravesamos la presa de Esna, en la que el barco tiene que bajar siete metros". Durante este día también comprobó otro aspecto negativo: "Lo que me ha dado pena del viaje es que los niños trabajan desde que tienen apenas cinco años". El vídeo acaba con su visita nocturna por Lúxor en pleno Ramadán.