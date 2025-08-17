Comienzo trágico para el nuevo resort en el que recalan los cruceros más importantes del mundo: mueren dos personas en horas

El 15 de agosto de 2025, en el recién inaugurado resort privado de Carnival, ubicado en Gran Bahama, dos ciudadanos estadounidenses —un hombre de 79 años y una mujer de 74— perdieron la vida en incidentes acuáticos ocurridos con apenas unas horas de diferencia.

El primer incidente ocurrió cerca del mediodía, cuando el hombre practicaba esnórquel en la playa del recinto. Los socorristas lo extrajeron rápidamente del agua e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no lograron salvarlo. Poco después, alrededor de las 14:30, la mujer fue encontrada inconsciente en una de las piscinas del resort, corriendo con la misma suerte.

Investigación y consecuencias

La fuerza policial de las Bahamas ha puesto en marcha una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de ambos fallecimientos. Un portavoz del complejo confirmó que sus equipos de rescate actuaron de manera inmediata en ambas emergencias, aunque sin poder evitar el desenlace fatal.

Celebration Key, inaugurado el 19 de julio, se promocionaba como un destino exclusivo con múltiples actividades acuáticas. Sin embargo, este trágico evento ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad del complejo turístico, generando preocupación entre las autoridades locales y los potenciales visitantes.

Carnival, que continúa siendo líder en la industria de cruceros con 29 embarcaciones operativas a principios de 2025, se enfrenta ahora a un nuevo desafío en términos de reputación y procedimientos de seguridad. La compañía deberá responder no solo a las investigaciones oficiales, sino también a la percepción pública tras este suceso.